انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(1) إسبانيول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق92. جووووول ثاالث لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو بعد انطلاقة رائعة من ناتشو الذي مرر لأسينسيو المنفرد ليضع الكرة في الشباك.

ق75. ركلة حرة نفذها رودريجو مباشرة ترتد من العارضة.

ق70. تسديدة قوية من توني كروس تأتي فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. جوووول التقدم لريال مدريد عن طريق إدير ميليتاو برأسية بعد عرضية رائعة من أوريلين تشواميني.

ق27. تسديدة من رودريجو تأتي فوق المرمى.

ق22. جووووول التعاادل لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بعد مرور رائع من لاعب إسبانيول ليسدد كرة أرضية في الزاوية البعيدة.

ق16. كورتوا يتألق ويتصدى لرأسية سوزا.

ق8. جوووول خوسيلو بالتخصص يسجل في مرمى ريال مدريد لصالح إسبانيول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل