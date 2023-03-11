مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول يواجه بورنموث.. صلاح أساسي

يحل ليفربول ضيفا على بورنموث في ملعب فيتاليتي لملاقاته في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويقود النجم الدولي المصري محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول أمام بورنموث.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول أمام بورنموث.

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