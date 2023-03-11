مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول يواجه بورنموث.. صلاح أساسي

السبت، 11 مارس 2023 - 14:01

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يحل ليفربول ضيفا على بورنموث في ملعب فيتاليتي لملاقاته في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويقود النجم الدولي المصري محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول أمام بورنموث.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول أمام بورنموث.

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الدوري الانجليزي ليفربول محمد صلاح
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