مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول يواجه بورنموث.. صلاح أساسي
السبت، 11 مارس 2023 - 14:01
كتب : FilGoal
يحل ليفربول ضيفا على بورنموث في ملعب فيتاليتي لملاقاته في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
ويقود النجم الدولي المصري محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول أمام بورنموث.
FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول أمام بورنموث.
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