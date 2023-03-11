انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (1) بورنموث.. خسارة غير متوقعة

السبت، 11 مارس 2023 - 14:01

كتب : FilGoal

احتفال بورنموث أمام ليفربول

يحل ليفربول ضيفا على بورنموث في ملعب فيتاليتي لملاقاته في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويقود النجم الدولي المصري محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول أمام بورنموث.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول أمام بورنموث.

أخبار متعلقة:
كلوب: من الصعب تكرار ثلاثية صلاح وماني وفيرمينو.. ومحمد يساعد زملائه الجدد بسبب اتهام برشلونة بالفساد.. اجتماع عاجل لإدارة ريال مدريد حجازي وطارق حامد مهددان بالإيقاف في كأس ملك السعودية كيسي يكشف ما قاله لأنسو فاتي بعد منعه من التسجيل ضد ريال مدريد

لمتابعة مباراة ليفربول وبورنموث دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق5+90 أضاع كودي جاكبو فرصة جديدة للتعادل بعد تسديدة قوية مرت أعلى المرمى بقليل.

ق69 محمد صلاح يهدر ركلة جزاء بعدما وضع الكرة خارج المرمى

ق66 لاعبو ليفربول يطالبون بالحصول على ركلة جزاء وحكم المباراة يعود لتقنية الفيديو

ق48 نيتو حارس مرمى بورنموث ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة متقنة من جوتا

ق46 نزول ديوجو جوتا بدلا من هارفي إليوت

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 محاولة جديدة من فان دايج بضربة رأسية يتصدى لها نيتو حارس مرمى بورنموث

ق40 فيرجيل فان دايك يهدر فرصة التعادل بطريقة غريبة بعد رأسية مرت بجوار مرمى بورنموث بقليل

ق28 فيليب بلينج يسجل الهدف الأول لبورنموث بعد عرضية متقنة من الجهية اليمنى

ق17 كرة عريضة من محمد صلاح من جهة اليمين أبعدها دفاع بورنموث عن مناطق الخطورة.

ق12 كودي جاكبو يسجل الهدف الأول ولكن حكم المباراة يليغه بداعي التسلل

ق11 تسديدة من داروين نونيز لاعب فريق ليفربول من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس نيتو من منتصف مرماه

ق5 تسديدة ضعيفة من محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس نيتو

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي
نرشح لكم
أهدر ركلة جزاء.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث انتصار غائب منذ 2288 يوما.. صلاح يهدر ركلة جزاء في هزيمة ليفربول ضد بورنموث حجازي وطارق حامد مهددان بالإيقاف في كأس ملك السعودية أحمد الشيخ ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية التشيكي دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام النصر كاد يسجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام النصر بقيادة طارق وحجازي.. اتحاد جدة يقهر "نصر رونالدو" ويتصدر الدوري السعودي حوار صلاح مع جيرارد - كيف غير الملك المصري قراره في نهائي 2019
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليستر (0) - (1) تشيلسي.. توتنام (0) - (0) نوتنجهام.. التعادل يضيع 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العودة للانتصارات.. ريال مدريد يقلب النتيجة بثلاثية على إسبانيول 19 دقيقة | الدوري الإسباني
سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
لعنة جنوب إفريقيا مستمرة.. الأهلي يسقط أمام صنداونز بخماسية 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
أهدر ركلة جزاء.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث 33 دقيقة | المحترفون
انتصار غائب منذ 2288 يوما.. صلاح يهدر ركلة جزاء في هزيمة ليفربول ضد بورنموث 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بفوز قاتل على إيران.. العراق إلى كأس العالم للشباب ساعة | آسيا
تشكيل الدوري الإنجليزي – مودريك وجواو فيليكس وهافيرتز ثلاثي هجومي ضد ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية