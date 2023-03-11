حجازي وطارق حامد مهددان بالإيقاف في كأس ملك السعودية

بات الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة مهددان بالإيقاف في مواجهة الفيحاء.

ويلعب اتحاد جدة ضد الفيحاء يوم الإثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

ويواجه حجازي وطارق حامد إضافة للمغربي عبد الرزاق حمدالله خطر الإيقاق حال حصولهم على الإنذار الثاني خلال مواجهة الفيحاء.

ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد والفيحاء أمام الفائز من مباراة الهلال والفتح، في نصف نهائي كأس ملك السعودية يوم الأحد المقبل.

ويحمل الفيحاء لقب النسخة الماضية من كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على الهلال بركلات الترجيح.

وكان الفيحاء قد فاز على الاتحاد في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس الملك بهدف دون رد.

فيما رد الاتحاد بالفوز على الفيحاء بهدفين دون رد ضمن نهائي النسخة الأخيرة من كأس السوبرالسعودي.