حجازي وطارق حامد مهددان بالإيقاف في كأس ملك السعودية

السبت، 11 مارس 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد وحمد الله

بات الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة مهددان بالإيقاف في مواجهة الفيحاء.

ويلعب اتحاد جدة ضد الفيحاء يوم الإثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

ويواجه حجازي وطارق حامد إضافة للمغربي عبد الرزاق حمدالله خطر الإيقاق حال حصولهم على الإنذار الثاني خلال مواجهة الفيحاء.

أخبار متعلقة:
كيسي يكشف ما قاله لأنسو فاتي بعد منعه من التسجيل ضد ريال مدريد رابطة المحترفين الإنجليزية تدعم عدم ظهور اللاعبين عبر "بي بي سي" تضامنا مع جاري لينيكر رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا: سنلعب من أجل تصحيح المسار أمام صنداونز تقرير: برشلونة يفضل جوندوجان على بيرناردو سيلفا

ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد والفيحاء أمام الفائز من مباراة الهلال والفتح، في نصف نهائي كأس ملك السعودية يوم الأحد المقبل.

ويحمل الفيحاء لقب النسخة الماضية من كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على الهلال بركلات الترجيح.

وكان الفيحاء قد فاز على الاتحاد في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس الملك بهدف دون رد.

فيما رد الاتحاد بالفوز على الفيحاء بهدفين دون رد ضمن نهائي النسخة الأخيرة من كأس السوبرالسعودي.

طارق حامد أحمد حجازي
نرشح لكم
قائد الهلال: خسارة النصر أمام الاتحاد فتحت لنا مجال المنافسة الدوري السعودي – الهلال يثأر من التعاون برباعية ويوقف نزيف النقاط مؤتمر نونو سانتو: توقعت سيناريو الفوز على النصر رونالدو: نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة من الاتحاد مؤتمر جارسيا: الخسارة من اتحاد جدة؟ لم نستحق ذلك والدوري مازال طويلا دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام النصر كاد يسجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام النصر 3 تسديدات.. ماذا قدم رونالدو أمام الاتحاد في كلاسيكو السعودية
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) إسبانيول.. بداية المباراة 23 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر دوري الأبطال – صنداونز (1) - (0) الأهلي.. هدف أول من أليندي 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل صنداونز - ثلاثي هجومي.. وأليندي يقود الوسط أمام الأهلي 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (1) بورنموث.. جووول أول ساعة | المحترفون
تشكيل الأهلي – قندوسي أساسي.. تاو وشريف وطاهر يقودون الهجوم ضد صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام بورنموث.. وتبديل وحيد ساعة | الكرة الأوروبية
كلوب: من الصعب تكرار ثلاثية صلاح وماني وفيرمينو.. ومحمد يساعد زملائه الجدد ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب اتهام برشلونة بالفساد.. اجتماع عاجل لإدارة ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية