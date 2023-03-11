تشكيل ريال مدريد - عودة لوكا مودريتش.. وكامافينجا ظهير أيسر ضد إسبانيول

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إسبانيول.

ويلتقي ريال مدريد مع إسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة لوكا مودريتش بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد ريال بيتيس، كما يستمر إدواردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر.

ويغيب كريم بنزيمة عن المباراة بسبب تعرضه لكدمه، كما يغيب كل من دافيد ألابا وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: إدوارد كامافينجا – ناتشو فيرنانديز – إدير ميليتاو – داني كارفاخال.

الوسط: لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – توني كروس.

الهجوم: فيديريكو فالفيردي – رودريجو – فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة وبفارق 9 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل إسبانيول المركز الـ 13 برصيد 27 نقطة.