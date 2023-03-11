كيسي يكشف ما قاله لأنسو فاتي بعد منعه من التسجيل ضد ريال مدريد

السبت، 11 مارس 2023 - 12:56

كتب : FilGoal

فرانك كيسي ضد ريال مدريد

كشف فرانك كيسي لاعب برشلونة تقاصيل حديثه مع زميله في الفريق أنسو فاتي عقب أن منعه الأخير من التسجيل في شباك ريال مدريد.

برشلونة كان قد حقق الفوز على ريال مدريد بهدف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل كيسي هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول وكاد أن يسجل الثاني لولا وجود أنسو فاتي أمام مرمى كورتوا ليمنع الكرة من دخول الشباك.

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وقال كيسي لصحيفة موندو ديبورتيفو: "لا أصدق ما حدث ولكنه شيء حدث في الملعب مع وجود الكثير من الأدرينالين، وفيما بعد ذهبت وأخبرته إننا متقدمين في النتيجة لذلك لا تفكر في تلك الكرة واستمر في اللعب لأن 1-0 هو فوز أيضا".

كيسي انضم لبرشلونة منذ بداية الموسم الحالي وشارك حتى الآن في 30 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم 5 إبريل المقبل.

ريال مدريد برشلونة كأس ملك إسبانيا فرانك كيسي أنسو فاتي
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