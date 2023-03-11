تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام بورنموث.. وتبديل وحيد

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول اليوم السبت ضيفا على بورنموث في ملعب فيتاليتي لملاقاته في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديل وحيد عن التشكيل الذي خاض مواجهة مانشستر يونايتد بدخول ستيفان بايتيتش على حساب جوردان هندرسون.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة فيما يأتي بورنموث أخيرا بـ21 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث كالتالي:

المرمى: أليسون

الدفاع: أليكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبريتسون

الوسط: فابينيو – ستيفان بايتيتش – هارفي إيليوت

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو

بينما يجلس البرتغالي ديوجو جوتا على مقاعد البدلاء ومعه جوردان هيندرسون وروبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب وفابيو كارفايو وتشامبرلين.