تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام بورنموث.. وتبديل وحيد

السبت، 11 مارس 2023 - 13:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول اليوم السبت ضيفا على بورنموث في ملعب فيتاليتي لملاقاته في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديل وحيد عن التشكيل الذي خاض مواجهة مانشستر يونايتد بدخول ستيفان بايتيتش على حساب جوردان هندرسون.

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ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة فيما يأتي بورنموث أخيرا بـ21 نقطة.

صلاح سيصبح الأكثر تسجيلا لـ ليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا سجل في شباك بورنموث إذ يتساوى حاليا مع مايكل أوين برصيد 55 هدفا.

وكان صلاح قد سجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد عندما فاز ليفربول بنتيجة 7-0 وبات الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي بشكل عام برصيد 129 هدفا.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث كالتالي:

المرمى: أليسون

الدفاع: أليكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبريتسون

الوسط: فابينيو – ستيفان بايتيتش – هارفي إيليوت

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو

بينما يجلس البرتغالي ديوجو جوتا على مقاعد البدلاء ومعه جوردان هيندرسون وروبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب وفابيو كارفايو وتشامبرلين.

ليفربول محمد صلاح بورنموث
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