تقرير: برشلونة يفضل جوندوجان على بيرناردو سيلفا

يفضل برشلونة خيار التعاقد مع ألكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي على زميله بيرناردو سيلفا خلال الصيف المقبل.

ويرغب برشلونة في تدعيم صفوفه بلاعب وسط لتعويض الرحيل المتوقع لسيرجيو بوسكيتس قائد الفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة دائما ما وضع سيلفا على رأس أولوياته لكن الوضع المالي للنادي الكتالوني غير من حسابات المدرب الشاب.

وأوضحت التقارير أن جوندوجان بات الخيار الأنسب لبرشلونة خلال الوقت الحالي خاصة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري ولن يكلف النادي الكتالوني سوى راتبه.

وأشارت إلى أن بيرناردو سيلفا ينتهي تعاقده في صيف 2025 وبرشلونة لن يستطيع تقديم 80 مليون يورو من اجل إقناع مانشستر سيتي بالتخلي عان نمجه البرتغالي.

وينتهي تعاقد جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني.

جوندوجان انتقل لمانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند في عام 2016 وأسهم في تتويج الفريق بـ 11 لقبا.

اللاعب صاحب الـ 32 عاما شارك مع جوندوجان منذ بداية الموسم في 25 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع هدفين.