ديشامب يتحدث عن كواليس ترك بنزيمة لفرنسا قبل كأس العالم.. كريم يرد

السبت، 11 مارس 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - كريم بنزيمة

كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن كواليس وأسباب خروج كريم بنزيمة لاعب الفريق السابق من معسكر المنتخب قبل كأس العالم 2022.

وكان بنزيمة قد غاب عن كأس العالم 2022 بعد أن تعرض للإصابة قبل انطلاق البطولة.

وقال ديشامب في تصريحات لصحيفة لو باريزيان: "في كل حالة هناك حقيقة واحدة وكريم يعرفها لقد انضم إلينا يوم 14 نوفمبر بعد فترة من عدم النشاط مع ناديه واتبع برنامجا فرديا وتم تأجيل عودته للتدريبات الجماعية".

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واستمر "لم أكن أخطط لاستعادة لياقته الكاملة لمباراة أستراليا على عكس رافاييل فاران وعندما أصيب ذهب طبيبنا برفقته إلى عيادة أسبيتار لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي وأرسل النتائج إلى الطبيب الذي يتابع معه في ريال مدريد والذي أبدى رأيه أيضا وعندما عاد كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل بالفعل".

وتابع "ذهبت إلى غرفة بنزيمة برفقة الطبيب ليعطيني ملخص عن الفحص وجلسنا لمدة 20 دقيقة وقبل أن أرحل أخبرته ألا يستعجل في العودة".

وأضاف "عندما استيقظت وجدت أن بنزيمة قد رحل هذا كان قراره ولن يقول شيء آخر وأنا اتفهم ذلك وأحترمه".

وشدد "كريم أخبرني بنفسه إنه غير جاهز ولم يكن أي لاعب يشعر بالسعادة بعد رحيله كما سمعت أو قرأت وهو يعلم ذلك ولا أعرف من الذي نشر تلك الشائعات".

وأتم "تواصلت مع بنزيمة بعد تجديد عقدي زخضنا محادثة طويلة وأعدت الاتصال به مؤخرا لكي أعرف موقفه ولكنه أكد لي قراره بإنهاء مسيرته الدولية ولا تسألوني عن أسبابه وعندما تحدثت معه في شهر يناير القرار لم يكن نهائي ولكنه كذلك الآن وأنا أحترمه وهذه نقطة النهاية بين بنزيمة ومنتخب فرنسا".

وفي رد فعل على تصريحات المدرب نشر بنزيمة حديث ديشام عبر حسابه على إنستاجرام وعلق: "يا لها من جرأة"، قبل أن ينشر مقطع آخر وعلق عليه "ديدييه القديس، تصبحون على خير".

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وحصل منتخب فرنسا على المركز الثاني في البطولة بعد أن خسر في المباراة النهائية بركلات الترجيح ضد الأرجنتين.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن بنزيمة كان جاهزا للانضمام إلى منتخب فرنسا من جديد بعد تعافيه من الإصابة عقب نهاية دور المجموعات ولكن ديشامب رفض الفكرة.

وأعلن بنزيمة اعتزال اللعب دوليا عقب نهاية كأس العالم.

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