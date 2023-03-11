موندو ديبورتيفو: باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع ديمبيلي

السبت، 11 مارس 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي

يخطط باريس سان جيرمان للتعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة في الصيف المقبل.

ويمتد تعاقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة حتى صيف 2024.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع ديمبلي بداية من الموسم المقبل.

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وأوضحت التقارير أن إدارة النادي الباريسي تجد في ديمبيلي حلا هجوميا مناسبا للفريق في ظل إمكانية رحيل كيليان مبابي وكذلك تذبذب مستوى نيمار دا سيلفا وكثرة تعرضه للإصابات.

وأجرى نيمار عملية جراحية في كاحل القدم، أمس الجمعة ومن المتوقع غيابه عن صفوف الفريق من 3 إلى 4 أشهر.

في المقابل يشعر كيليان مبابي بحالة من الإحباط بعد فشل فريقه المتكرر في دوري الأبطال والخروج على يد بايرن ميونيخ من ثمن النهائي.

النادي الباريسي سبق وأن حاول ضم ديميبلي قبل تجديد عقده مع برشلونة لكن نجم المنتخب الفرنسي قرر البقاء في كامب نو.

ديمبيلي أيضا يعاني من إصابة أبعدته عن الملاعب طوال الأسابيع الماضية ومن المتوقع عودته بداية الشهر المقبل.

وبذلك يغيب ديمبيلي بنسبة 100%، وفقًا لـ سبورت، عن الكلاسيكو يوم 19 مارس الجاري.

ويرى برشلونة أن المباراة ليست مصيرية مثل إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وإلا لتم تسريع عودة ديمبيلي.

وبذلك يغيب ديمبيلي أيضًا عن قائمة منتخب فرنسا في التوقف الدولي المقبل الذي يريد برشلونة استغلاله لإعطاء وقت للاعب للتحضير بشكلٍ جيد.

ويُنتظَر أن يكون ديمبيلي جاهزًا بالكامل يوم 5 أبريل لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك.

ديمبيلي (25 عامًا) سجل 8 أهداف وصنع 7 في 28 مشاركة مع برشلونة هذا الموسم، لكنه يغيب عن الملاعب منذ يناير الماضي.

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