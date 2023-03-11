أوناجم: هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا

شدد محمد أوناجم لاعب الوداد على الهدف الأساسي لفريقه خلال الموسم الحالي هو الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويحمل الوداد لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وقال أوناجم عبر "بي إن سبورتس": " الجميع يعلم أننا نعمل الآن مع مدرب جديد (كارلوس جاريدو) ونحاول التأقلم مع نظامه واستيعاب أفكاره".

وأضاف "البداية جيدة للغاية ونحاول الحفاظ على النتائج الإيجابية في المسابقة القاريى وأيضا المحلية".

واختتم "سنحاول العودة من لوندا بنتيجة إيجابية. لدينا هدف واضح بتحقيق دوري الأبطال والحفاظ على لقب النسخة الماضية".

ويحل الوداد ضيفا على بترو أتليتكو مساء السبت ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري الأبطال.

أوناجم عاد لصفوف الوداد بداية الموسم الحالي عقب نهاية عقده مع الزمالك.

ويحل الوداد ضيفا على بترو أتليتكو مساء السبت ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري الأبطال.

الوداد فاز على بترو أتليتكو في مباراة الجولة بهدف دون رد سجله محمد أوناجم.

ويتصدر الوداد جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط يليه بترو أتليتكو وشبيبة القبائل برصيد 4 نقاط ثم فيتا كلوب برصيد 3 نقاط.