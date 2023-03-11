طبيب الزمالك يكشف تطورات حالة مرض شيكابالا

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل مرض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض في ظل غيابه عن المشاركة في المران.

وتحدث محمد أسامة لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "بعد آخر مباراة تواجد فيها شيكابالا شعر بحالة من الإجهاد العضلي وأعراض نزلة برد عادية وحصل على 48 ساعة راحة وظل يشعر بإجهاد وأعراض فيروس كورونا وأجرينا تحليلا له وجاءت نتيجته سلبية".

وأكمل "أجريت تحاليل عامة وظهرت بعض الالتهابات وبعض الأمور البسيطة".

وشدد "وليس معنى ظهور نتيجة فيروس كورونا سلبية أنه سليم هو مازال يعاني من التعب وبعض الإرهاق العضلي وأعراض الرشح، أتحدث معه بشكل مستمر وهو الآن تحسن قليلا".

وأضاف طبيب الزمالك "هناك بعض الحديث المنتشر والذي وصل لقناة الزمالك حول حالة شيكابالا وهو خاطئ تماما".

وأردف "أنتظر إعادة تحليل فيروس كورونا لشيكابالا مجددا ولو جاءت نتيجته سلبية فسيعود للتدرب بلا مشكلة".

وعن حالة محمود حمدي "الونش" قال: "الونش الآن جاهز طبيا ومشاركته قرار فني بحت".

أما عن عمر جابر فقال: "عمر جابر بدأ ينفذ برنامجه التأهيلي ومعنى هذا أنه في الجزء الأخير ليعود للمشاركة في المباريات".

وعن محمد عبد الشافي قال: "عبد الشافي تعرض لكدمة قوية في الكاحل والتورم في القدم قل بشكل كبير ولكنني لا أريد المخاطرة به".

واختتم طبيب الزمالك حديثه بتوضيح موقف عبد الله جمعة "عبد الله جمعة كان لديه تورم في القدم وبدأ برنامجه التأهيلي كذلك".