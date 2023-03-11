مواعيد مباريات السبت 11 مارس - الأهلي ضد صنداونز.. وليفربول وريال مدريد

يلتقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 11 مارس والقنوات الناقلة.

دوري أبطال إفريقيا

شبيبة القبائل × فيتا كلوب - 9:00 مساء.. بي إن سبورتس 4.

بترو أتليتكو × الوداد - 6:00 مساء.. بي إن سبورتس 4.

ماميلودي صنداونز × الأهلي - 3:00 مساء.. بي إن سبورتس 4.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × مانشستر سيتي - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

إيفرتون × برينتفورد - 5:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 3.

ليدز يونايتد × برايتون - 5:00 مساء.. بي إن سبورتس إكسترا 1.

ليستر سيتي × تشيلسي - 5:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.

توتنام × نوتنجهام فورست - 5:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

بورنموث × ليفربول - 2:30 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × إسبانيول - 3:00 مساء.. بي إن سبورتس 1.

فالنسيا × أوساسونا - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

سيلتا فيجو × راي فايكانو - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس 1.

إلتشي × بلد الوليد - 5:15 مساء.. بي إن سبورتس 1.

نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما

السنغال × جامبيا - 7:00 مساء.. بي إن سبورتس 6.

الدوري الإيطالي

بولونيا × لاتسيو - 9:45 مساء.. أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

نابولي × أتالانتا - 7:00 مساء.. أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

إمبولي × أودينيزي - 4:00 مساء.. أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

العدالة × الرائد - 5:00 مساء.. SSC سبورتس 1.

الطائي × ضمك - 3:00 مساء..SSC سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

ستاد بريست × باريس سان جيرمان - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

أوكسير × ستاد رين - 6:00 مساء.. بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

شالكة × بروسيا دورتموند - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس 3.

بايرن ميونيخ × أوجسبورج - 4:30 مساء.. بي إن سبورتس 3.

لايبزج × بروسيا مونشنجلادباخ - 4:30 مساء - بي إن سبورتس 7.

دوري الدرجة الثانية المصري

النصر × المصرية للاتصالات - 3:00 مساء

الإنتاج الحربي × المستقبل سبورت - 3:00 مساء

سبورتنج × نبروه - 3:00 مساء.

طنطا × هلال مطروح - 3:00 مساء.

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