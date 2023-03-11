مواعيد مباريات السبت 11 مارس - الأهلي ضد صنداونز.. وليفربول وريال مدريد

السبت، 11 مارس 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

أنديلي جالي - صنداونز - الأهلي

يلتقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 11 مارس والقنوات الناقلة.

دوري أبطال إفريقيا

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شبيبة القبائل × فيتا كلوب - 9:00 مساء.. بي إن سبورتس 4.

بترو أتليتكو × الوداد - 6:00 مساء.. بي إن سبورتس 4.

ماميلودي صنداونز × الأهلي - 3:00 مساء.. بي إن سبورتس 4.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × مانشستر سيتي - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

إيفرتون × برينتفورد - 5:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 3.

ليدز يونايتد × برايتون - 5:00 مساء.. بي إن سبورتس إكسترا 1.

ليستر سيتي × تشيلسي - 5:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.

توتنام × نوتنجهام فورست - 5:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

بورنموث × ليفربول - 2:30 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × إسبانيول - 3:00 مساء.. بي إن سبورتس 1.

فالنسيا × أوساسونا - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

سيلتا فيجو × راي فايكانو - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس 1.

إلتشي × بلد الوليد - 5:15 مساء.. بي إن سبورتس 1.

نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما

السنغال × جامبيا - 7:00 مساء.. بي إن سبورتس 6.

الدوري الإيطالي

بولونيا × لاتسيو - 9:45 مساء.. أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

نابولي × أتالانتا - 7:00 مساء.. أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

إمبولي × أودينيزي - 4:00 مساء.. أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

العدالة × الرائد - 5:00 مساء.. SSC سبورتس 1.

الطائي × ضمك - 3:00 مساء..SSC سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

ستاد بريست × باريس سان جيرمان - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

أوكسير × ستاد رين - 6:00 مساء.. بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

شالكة × بروسيا دورتموند - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس 3.

بايرن ميونيخ × أوجسبورج - 4:30 مساء.. بي إن سبورتس 3.

لايبزج × بروسيا مونشنجلادباخ - 4:30 مساء - بي إن سبورتس 7.

دوري الدرجة الثانية المصري

النصر × المصرية للاتصالات - 3:00 مساء

الإنتاج الحربي × المستقبل سبورت - 3:00 مساء

سبورتنج × نبروه - 3:00 مساء.

طنطا × هلال مطروح - 3:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الأهلي الدوري الإنجليزي دوري أبطال إفريقيا الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري الإسباني مواعيد مباريات السبت صنداونز
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