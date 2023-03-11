قائد الهلال: خسارة النصر أمام الاتحاد فتحت لنا مجال المنافسة

السبت، 11 مارس 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

سلمان الفرج

شدد سلمان الفرج قائد نادي الهلال على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب التعاون في الدوري السعودي.

وفاز الهلال على التعاون بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وسجل النيجيري أوديون إيجالو (هدفين) وميشايل ديلجادو ومحمد القحطاني أهداف الهلال في مرمى التعاون.

وقال الفرج عقب المباراة: "الهلال هو الهلال لا يقف على أحد. خسارة النصر فتحت المجال لنا للعودة للمنافسة من جديد".

وأضاف "الهلال مختلف عن بقيّة الفرق، نحن وصلنا إلى نهائي أبطال آسيا ونحن أيضا وصيف العالم".

وشدد "اللاعبين كانوا في تركيز عالي أمام التعاون. نعترف أن الفترة الماضية شهدت تذبذب في المستوى".

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الهلال أوقف نزيف النقاط في الدوري السعودي وثأر من هزيمة الدور الأول أمام التعاون.

الهلال حقق الفوز بعدما فقد 5 نقاط من أصل 6 عقب التعادل مع الوحدة والخسارة من الفتح في الجولتين الماضيتين.

واستغل الهلال تعثر النصر ةخسارته أمام الاتحاد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

كما ثأر الهلال من الهزيمة أمام التعاون بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة (الدور الأول).

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 36 نقطة بالمركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر برصيد 47 نقطة لكن الفريق الأزرق له مباراتين مؤجلتين.

في المقابل توقف رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

سلمان الفرج
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