وكيل المثلوثي يكشف حقيقة مفاوضات الترجي.. وموقف التجديد مع الزمالك

الجمعة، 10 مارس 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - الزمالك أمام غزل المحلة

كشف محمد سلامة وكيل حمزة المثلوثي لاعب الزمالك حقيقة ما تردد عن إمكانية عودته إلى الترجي التونسي مرة أخرى.

وقال سلامة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "ظروف الزمالك الحالية معروفة وهذا ليس الوقت المناسب للحديث عن تجديد العقد".

وأضاف "حمزة يشعر بالراحة مؤخرا في الزمالك ويريد البقاء به ويمنحه الأولوية".

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وأوضح "لقد ظهر بشكل مميز خلال مباراتي الزمالك مع الترجي، ولكن لا توجد أي اتصالات رسمية أو ودية مع الترجي".

وتابع سلامة "إنه لاعب ذو خبرة وقوي نفسيا. حين انضم إلى الزمالك في البداية كان الاندماج صعبا عليه، ولكن بقدوم جوسفالدو فيريرا صارت الأمور أسهل".

وتابع "فيريرا عرف إمكانيات المثلوثي وأجاد توظيفه في الملعب كقلب دفاع ثالث وكظهير أيمن بنزعة دفاعية".

وواصل "المثلوثي لاعب دولي كبير، والضغوط في الدوري المصري كبيرة من حيث الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه صمد لأنه محترف ولأن الأصدقاء عاونوه ".

وأكمل "لقد حزن على الخروج من قائمة تونس لكأس العالم، ولكنه لم يعلق بشكل سلبي وفي المعسكر القادم سيكون متواجدا على الأرجح".

واختتم "حين كان هناك مشاكل في تأخير المستحقات لم يذهب المثلوثي إلى فيفا لأنه يقدر إدارة الزمالك".

وينتهي عقد المثلوثي بنهاية الموسم الحالي.

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