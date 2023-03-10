هدف لا يحدث كل يوم.. العين يقسو على الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة الدوري الإماراتي

الجمعة، 10 مارس 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

لابا كودجو

انفرد نادي العين بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي عقب الفوز الثمين على نظيره الوحدة.

وفاز العين على الوحدة بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 19 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين "الدوري الإماراتي".

وسجل تين يدفاي ولابا كودجو وكايو كانيدو أهداف العين في شباك الوحدة.

ورفع العين رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي.

فيما توقف رصيد الوحدة عند 37 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

العين حقق الفوز رقم 12 خلال الموسم الحالي من الدوري الإماراتي، بينما تلقى الوحدة الهزيمة الرابعة.

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وافتتح الكرواتي تين بدفاي التسجيل لنادي العين عند الدقيقة 24 بهدف تاريخي بعدما أرسل كرة ساقطة من مسافة بعيدة خادعت حارس مرمى الوحدة وسكنت الشباب.

وأضاف التوجولي لابا كودجو الهدف الثاني لنادي العين بعد متابعة جيدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 64.

واختتم كايو كانيدو أهداف المباراة بعد 3 دقائق فقط من هدف كودجو، وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 67.

وتشهد صدارة ترتيب الدوري الإماراتي صراعا مشتعلا، إذ يتصدر العين برصيد 40 نقطة يليه شباب الأهلي دبي برصيد 39 نقطة ثم الوصل برصيد 38 نقطة ويليه الوحدة برصيد 37 نقطة.

الدوري الإماراتي
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