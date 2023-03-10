كرة طائرة - الأهلي يهزم الطيران.. تعرف على نتائج الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري

تغلب الأهلي على الطيران بنتيجة 3-0 في الأشواط ضمن منافسات الجولة الأولى لربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة والمقام بنظام خروج المغلوب.

وجاءت نتيجة الأشواط لصالح الأهلي على النحو التالي: 25-17 / 25-18 / 25-13

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

فيما تغلب سموحة على سبورتينج بنتيجة 3-1.

بينما فاز طلائع الجيش على بتروجت بنتيجة 3-1 أيضا.

وإليكم جدول الدور ربع النهائي:

الجمعة 10 مارس:

سموحة 3-1 سبورتنج

طلائع الجيش 3-1 بتروجت

الاتحاد 0-3 الزمالك

الأهلي 3-0 الطيران

السبت 11 مارس:

سبورتنج × سموحة (2 عصرا)

بتروجت × طلائع الجيش (4 عصرا)

الزمالك × الاتحاد (6 مساء)

الطيران × الأهلي (8 مساء)

وحال اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم الإثنين 13 مارس.

وتقام منافسات الدوري على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب بطريقة Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى قبل النهائي.

ولم يخسر الأهلي أي مباراة هذا الموسم بعد تحقيق الفوز في كافة المراحل السابقة التمهيدية والدور الأول وقبل النهائي بنظام المجموعة.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب الدوري.