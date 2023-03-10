كرة سلة - الأهلي يفوز في دوري السوبر قبل موقعة الاتحاد.. الترتيب وسيناريو وحيد لفقد الصدارة

تغلب الأهلي على الجزيرة بنتيجة 80-67 في ختام منافسات الجولة الـ 13 وقبل الأخيرة لمرحلة المجموعة في دوري السوبر لكرة السلة.

انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 25-15، ثم انتهى الثاني بتقدمه 39-23.

وعمق الأهلي تفوقه في الربع الثالث بنتيجة 67-42.

في الجولة ذاتها فاز الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 75-72.

وتغلب المصرية للاتصالات على مصر للتأمين بنتيجة 73-50.

أيضا فاز سموحة على طلائع الجيش بنتيجة 74-49.

وإليكم ترتيب الجولة الـ 13 في دوري السوبر:

1- الأهلي 26 نقطة

2- الاتحاد السكندري 25 نقطة

3- الزمالك 21 نقطة

4- الجزيرة 19 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصرية للاتصالات 16 نقطة

8- مصر للتأمين 14 نقطة

وبذلك حسم مصر للتأمين وجوده في المركز الثامن، ليلعب في ربع النهائي ضد صاحب المركز الأول.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وإليكم مباريات الجولة الأخيرة التي تقام يوم الإثنين 13 مارس:

الاتحاد × الأهلي

مصر للتأمين × سموحة

الجزيرة × طلائع الجيش

الزمالك × المصرية للاتصالات

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع، ويلعب الثالث ضد السادس، والرابع ضد الخامس.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

كيف تحسم الصدارة؟

الأهلي بلا هزيمة طوال هذه المرحلة، والاتحاد لم يلقَ سوى هزيمة وحيدة على يد الأهلي بنتيجة 77-72.

الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 13 انتصارا، يليه الاتحاد برصيد 25 نقطة من 12 فوزا وهزيمة. (الفائز ينال نقطتين والخاسر نقطة).

أي فوز للأهلي يعني حفظ الصدارة، أما السيناريو الوحيد للتساوي عند النقطة 27، يكون بفوز الاتحاد السكندري.

في حال تساوي النقاط يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة، وفي تلك الحالة سيكون التعادل في المواجهات بمباراة لكل فريق، ما يقودنا إلى المعيار التالي مباشرة: فارق النقاط في المواجهات المباشرة.

الأهلي فاز على الاتحاد بنتيجة 77-72 وبفارق 5 نقاط، ما يعني أن الاتحاد بحاجة للفوز بفارق 6 نقاط أو أكثر لانتزاع الصدارة.

فماذا لو فاز بفارق 5 نقاط فقط؟ يقودنا ذلك إلى المعيار التالي: الفارق الإجمالي للنقاط المسجلة والمستقبلة.

يتفوق هنا الأهلي بـ 7 نقاط، إذ يبلغ فارقه (+275)، بينما يبلغ فارق الاتحاد (+268). وهو ما يعني أن الاتحاد يكفيه الفوز بفارق 4 نقاط ليقلب الفارق الإجمالي لصالحه.

كل ذلك يعني أن الاتحاد بحاجة للفوز بفارق 5 نقاط أو أكثر لينتزع الصدارة من الأهلي، أما أي نتيجة أخرى كالفوز بفارق 4 نقاط أو أقل، أو كالخسارة بطبيعة الحال، تضمن بقاء الأهلي على صدارة المجموعة ومواجهته لـ مصر للتأمين في ربع النهائي.