الدوري السعودي – الهلال يثأر من التعاون برباعية ويوقف نزيف النقاط

الجمعة، 10 مارس 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

أوديون إيجالو لاعب الهلال

أوقف الهلال نزيف النقاط في الدوري السعودي وثأر من هزيمة الدور الأول أمام التعاون.

وفاز الهلال على التعاون بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وسجل النيجيري أوديون إيجالو (هدفين) وميشايل ديلجادو ومحمد القحطاني أهداف الهلال في مرمى التعاون.

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الهلال حقق الفوز بعدما فقد 5 نقاط من أصل 6 عقب التعادل مع الوحدة والخسارة من الفتح في الجولتين الماضيتين.

كما ثأر الهلال من الهزيمة أمام التعاون بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة (الدور الأول).

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 36 نقطة بالمركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر برصيد 47 نقطة لكن الفريق الأزرق له مباراتين مؤجلتين.

في المقابل توقف رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وبدأ الهلال المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا في شباك التعاون.

ونجح أوديون إيجالو في تسجل الهدف الأول للهلال بعد تبادل الكرة مع سلمان الفرج حتى وصلت إلى المهاجم النيجيري داخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يمين نايلسون حارس التعاون داخل الشباك في الدقيقة 32.

وأضاف إيجالو الهدف الثاني له وللهلال بعد عرضية من أندري كاريو وصلته داخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يسار نايسلون في الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وأضاف البرازيلي ميشيل ديلجادو الهدف الثالث للهلال بعد مراوغة طارق عبد الله مدافع التعاون والتوغل داخل منطقة الجزاء وتسديد كرة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 51.

واختتم محمد القحطاني أهداف الهلال بعد تسديدة مرت من تحت يد مايلسون حارس التعاون بعد عرضية أرضية من صالح الشهري.

الهلال التعاون
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