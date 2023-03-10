كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي الكأس بالفوز على هليوبوليس.. تعرف على المباراتين
الجمعة، 10 مارس 2023 - 21:38
كتب : محمد سمير
فاز فريق الأهلي للكرة الطائرة (سيدات) على هليوبوليس في ربع نهائي كأس مصر.
وجاء فوز الأهلي بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط.
وبذلك يلعب الأهلي الأهلي أمام وادي دجلة الذي تغلب على الشمس 3-2، ليكتمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي.
وفازت سيدات الزمالك على سبورتينج بنتيجة 3-0.
وبذلك يتأهل الأبيض لمواجهة الصيد والذي فاز على سموحة بنتيجة 3-1 في الأشواط.
وكان الزمالك قد بلغ ربع النهائي بالفوز على دلفي بثلاثة أشواط دون مقابل.
أما الأهلي فتأهل إلى الدور ذاته بالفوز على أصحاب الجياد بنفس النتيجة، في المباراة التي شهدت مشاركة دعاء محمد للمرة الأولى بعد انتهاء مدة الإيقاف التي بلغت 4 أشهر.
مواجهات نصف نهائي كأس مصر:
الأهلي × وادي دجلة
الزمالك × الصيد
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