انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (1) (2) سبيزيا.. خسارة الأفاعي

الجمعة، 10 مارس 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان - إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سبيزيا وإنتر في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 15 نقطة عن نابولي المتصدر.

بينما يحتل سبيزيا المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 86: مبالا نزولا يسجل من علامة الجزاء الهدف الثااااااني لسبيزيا.

ق 85: ركلة جزاااااء لسبيزيا بعد عرقلة دومفريز لمهاجم سبيزيا الذي أسقطه داخل المنطقة.

ق 83: جوووووول التعااااااااادل.. روميلو لوكاكو يسجل في الشباك لإنتر

ق 81: ركلة جزاء لإنتر تحصل عليها دينزل دومفريز

ق 75: رأسية لاوتارو بعيدة عن مرمى سبيزيا

ق 55: جوووووووول دانييل مالديني يسجل أمام إنتر بتسديدة أرضية بعد مرتدة سريعة.

ق 46: هدف غير محتسب للاوتارو بسبب التسلل على لوكاكو في بداية الهجمة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: لاوتارو يواصل التهديد ودراجوفسكي يواصل التألق.. الأرجنتيني يسدد بعد توغل فردي لكن الحارس يبعد الكرة لركنية.

ق 20: دراجوفسكي يتألق ضد تسديدة لاوتارو من داخل منطقة الجزاء.

ق 16: دراجوفسكي حارس سبيزيا يتصدى لركلة جزاء لاوتارو.

ق 15: ركلة جزاء لإنتر بعد عرقلة من كالدارا إلى ديامبروزيو داخل المنطقة.

ق 5: تسديدة قوية من لاوتارو يتصدى لها دراجوفسكي حارس أصحاب الأرض.

بداية اللقاء

إنتر الدوري الإيطالي سبيزيا في إيطاليا
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