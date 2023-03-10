سكاي: ضربة لـ ميلان.. جونيور ميسياس يغيب شهرا بسبب الإصابة

الجمعة، 10 مارس 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

احتفال جونيور ميسياس بهدفه ضد مونزا

يغيب البرازيلي جونيور ميسياس جناح ميلان الإيطالي لمدة ربما تصل شهر بسبب الإصابة في الفخذ.

وتعرض البرازيلي للإصابة في مباراة ميلان وتوتنام بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بالتعادل السلبي.

ولم يستطع البرازيلي من استكمال اللقاء بسبب الإصابة وخرج مع بداية الشوط الثاني وعوضه البلجيكي أليكسيس ساليميكريس.

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وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فأن اللاعب ربما يغيب لمدة شهر.

وشارك ميسياس في 26 مباراة الموسم الحالي سجل خلالها 5 أهداف وصنع 2.

وبدأ ميسياس في الحصول على فرصة أكثر في اللعب بعد التحول لظهير أيمن متقدم في خطة 3-4-3 التي انتهجها ميلان في المباريات الأخيرة.

اللاعب البالغ 31 عاما انضم بشكل رسمي لـ ميلان الموسم الجاري بعدما لعب الموسم الماضي معارا من كروتوني وحقق لقب الدوري الإيطالي.

وتأهل ميلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 11 عاما بعد الفوز على توتنام بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنتر الثاني و18 عن نابولي المتصدر.

الدوري الإيطالي ميلان جونيور ميسياس
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