كرة يد - سموحة يتربص بعد فوز الأهلي على الزمالك.. تعرف على ترتيب دوري السيدات

انتهت منافسات الجولة العاشرة دوري سيدات كرة اليد والتي كانت أبرز نتائجها فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 33-21.

وفاز الشمس على الطيران بنتيجة 32-29، وفاز سموحة على سبورتنج 26-23.

فيما فاز الجزيرة على المعادي بنتيجة 37-35.

وجاءت نتائج الجولة العاشرة كالآتي:

الأهلي 31-22 الزمالك

الجزيرة 37-35 المعادي

الشمس 32-29 الطيران

سموحة 26-23 سبورتينج

وتقام المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات بمشاركة ثمانية فرق.

وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة العاشرة:

1- الأهلي 29 نقطة

2- الشمس 26 نقطة

3- سبورتنج 23 نقطة

4- الزمالك 22 نقطة

5- سموحة 20 نقطة

6- الطيران 15 نقطة

7- المعادي 13 نقطة

8- الجزيرة 12 نقطة

وبذلك يصبح سموحة على بعد نقطتين من المركز الرابع الذي يحتله الزمالك، وهو آخر المراكز المؤهلة لمرحلة حسم اللقب.

ويتأهل أول أربعة فرق من المرحلة الثانية إلى الدور النهائي لحسم اللقب على أن تختتم المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 21 مارس.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول ورصيده نقطتين بينما المركز الثاني 1.5 نقطة والثالث بنقطة واحدة وأخيرا الرابع بـ 0.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية من دوري عمومي السيدات خلال الفترة من 27 أبريل إلى 29 من الشهر نفسه، بنظام مجموعة من دور واحد بين الفرق الأربعة المتأهلة.