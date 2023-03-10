قائمة سموحة - ظهور زياد طارق ومصطفى سعد أمام المقاولون.. وغياب الهاني سليمان

يغيب الهاني سليمان عن قائمة نادي سموحة للمباراة الثانية على التوالي وذلك قبل مواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري.

ويلعب سموحة ضد المقاولون العرب غدا السبت ضمن الجولة 21 من مسابقة الدوري.

فيما يتواجد الثلاثي الهجومي حسام حسن وزياد طارق ومصطفى سعد ضمن اختيارات أحمد سامي مدرب الفريق لمواجهة المقاولون.

وأعلن أحمد سامي قائمة سموحة لمواجهة المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمي: عمر صلاح - حسين تيمور

الدفاع: أحمد حكم – أحمد شوشة – محمد المغربي – بركات حجاج – شريف حجاج –أحمد جمال

الوسط: زياد طارق – دوكو دودو – محمود عبد الحليم – حسين فيصل – محمد الصباحي – مالك بعيو – مصطفى سعد – أحمد مصطفى.

الهجوم: بنجامين بواتينج – محمد مكرونة – محمد عصام – حسام حسن.