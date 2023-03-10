الثالثة هذا الموسم.. عبد العزيز السيد حكم مباراة الزمالك وإنبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة الزمالك أمام إنبي للحكم عبد العزيز السيد.

وتقام المباراة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وإليكم طاقم الحكام:

حكم الساحة: عبد العزيز السيد

حكم مساعد 1: وائل شعبان

حكم مساعد 2: عمر فتحي

الحكم الرابع: أسامة إسماعيل

حكم تقنية الفيديو: مصطفى عثمان

حكم الفيديو المساعد: هشام الدسوقي

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

الثالثة للأبيض والثانية للبترولي

وأدار عبد العزيز السيد 7 مباريات في الدوري المصري لهذا الموسم.

أشهر الحكم خلال هذه المباريات السبع 25 بطاقة صفراء، ولم يصدر أي بطاقات حمراء، واحتسب 3 ركلات جزاء.

وهذه مباراته الثامنة في المسابقة، والثالثة لنادي الزمالك.

وأدار عبد العزيز السيد لقاء الزمالك مع المقاولون في الجولة التاسعة، والذي انتهى بالتعادل السلبي، وشهد إشهاره للبطاقة الصفراء مرتين.

كما أدار مباراة الزمالك مع غزل المحلة في الجولة الـ 15، والتي انتهت بفوز المحلة 2-1، واحتسب خلالها ركلة جزاء سجل منها أحمد سيد زيزو هدف الأبيض الوحيد.

أما فيما يخص إنبي، فقد أدار له مباراة وحيدة في الجولة الـ 18، والتي شهدت فوز بيراميدز عليه بنتيجة 2-1، وأشهر خلالها 8 بطاقات صفراء.