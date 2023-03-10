الثالثة هذا الموسم.. عبد العزيز السيد حكم مباراة الزمالك وإنبي

الجمعة، 10 مارس 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

عبد العزيز السيد - الزمالك - المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة الزمالك أمام إنبي للحكم عبد العزيز السيد.

وتقام المباراة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وإليكم طاقم الحكام:

حكم الساحة: عبد العزيز السيد

حكم مساعد 1: وائل شعبان

حكم مساعد 2: عمر فتحي

الحكم الرابع: أسامة إسماعيل

حكم تقنية الفيديو: مصطفى عثمان

حكم الفيديو المساعد: هشام الدسوقي

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

الثالثة للأبيض والثانية للبترولي

وأدار عبد العزيز السيد 7 مباريات في الدوري المصري لهذا الموسم.

أشهر الحكم خلال هذه المباريات السبع 25 بطاقة صفراء، ولم يصدر أي بطاقات حمراء، واحتسب 3 ركلات جزاء.

وهذه مباراته الثامنة في المسابقة، والثالثة لنادي الزمالك.

وأدار عبد العزيز السيد لقاء الزمالك مع المقاولون في الجولة التاسعة، والذي انتهى بالتعادل السلبي، وشهد إشهاره للبطاقة الصفراء مرتين.

كما أدار مباراة الزمالك مع غزل المحلة في الجولة الـ 15، والتي انتهت بفوز المحلة 2-1، واحتسب خلالها ركلة جزاء سجل منها أحمد سيد زيزو هدف الأبيض الوحيد.

أما فيما يخص إنبي، فقد أدار له مباراة وحيدة في الجولة الـ 18، والتي شهدت فوز بيراميدز عليه بنتيجة 2-1، وأشهر خلالها 8 بطاقات صفراء.

الزمالك إنبي الدوري المصري عبد العزيز السيد
نرشح لكم
وكيل المثلوثي يكشف حقيقة مفاوضات الترجي.. وموقف التجديد مع الزمالك قائمة سموحة - ظهور زياد طارق ومصطفى سعد أمام المقاولون.. وغياب الهاني سليمان خبر في الجول - رباعي الزمالك خارج الحسابات ضد إنبي استدعاء حميد ماو لاعب المحلة لمنتخب تنزانيا ناصر منسي يغيب عن مواجهة إنبي مران الزمالك – تأهيل عبد الشافي وعمر جابر وعبد الله جمعة.. وفحوصات طبية لـ شيكابالا مران الزمالك – تأهيل لـ عمر جابر وتعليمات خاصة لـ فتوح استعدادا للقاء إنبي فرج عامر يكشف حقيقة تدخل بيراميدز في صفقة حسام حسن.. وموقف المعارين وعبد الفتاح
أخر الأخبار
قائد الهلال: خسارة النصر أمام الاتحاد فتحت لنا مجال المنافسة 45 دقيقة | السعودية
وكيل المثلوثي يكشف حقيقة مفاوضات الترجي.. وموقف التجديد مع الزمالك 48 دقيقة | الوطن العربي
ممنوع الاقتراب من نابولي.. مالديني يُسقط إنتر بخسارة تاريخية 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف لا يحدث كل يوم.. العين يقسو على الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة الدوري الإماراتي 57 دقيقة | الوطن العربي
تصدير المواهب.. مانشستر يونايتد يدفع مبلغا "من 6 أرقام" مقابل 3 مراهقين ساعة | الدوري الإنجليزي
فاز على منتخب مصر الأولمبي.. فيرناندو باتيستا مديرا فنيا لـ فنزويلا ساعة | أمريكا
بعد إيقاف لينيكر وانتفاضة المحللين.. "بي بي سي" تكشف مصير برنامجها الكروي الأهم ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - الأهلي يهزم الطيران.. تعرف على نتائج الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية