تشكيل إنتر - هاندانوفيتش وبروزوفيتش أساسيان ضد سبيزيا قبل موقعة دوري الأبطال

عاد سمير هاندانوفيتش ومارسيلو بروزوفيتش لتشكيل إنتر الأساسي في مواجهة سبيزيا في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

ويحل إنتر ضيفا على سبيزيا في ملعب ألبرتو بيتشو في العاشرة إلا الربع مساءً.

ويشارك روبن جوسينس أساسيا للمباراة الثالثة على التوالي.

ويغيب الثنائي ميلان شكرينيار وخواكين كوريا، فيما يبدأ فيدريكيو ديماركو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دانيلو ديامبروسيو – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هنريك ميختاريان – روبن جوسينس

الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز.

ولا يعرف إنتر الخسارة ضد سبيزيا في جميع المسابقات إذ فاز في 8 من أصل 9 مواجهات سابقة.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 15 نقطة عن نابولي المتصدر.

ويستعد إنتر لمواجهة بورتو البرتغالي على ملعب دراجاو يوم الثلاثاء المقبل من إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.