كرة طائرة - الزمالك يحسم الجولة الأولى في ربع نهائي الدوري بالفوز على الاتحاد

تغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في الأشواط ضمن منافسات الجولة الأولى لربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة والمقام بنظام خروج المغلوب.

وجاءت نتيجة الأشواط لصالح الزمالك على النحو التالي: 25/22 - 25/23 - 25/20

وفاز سموحة على سبورتينج بنتيجة 3-1.

بينما فاز طلائع الجيش على بتروجت بنتيجة 3-1 أيضا.

وتبقى مباراة واحدة في الجولة الأولى لربع النهائي، بين الأهلي والطيران وتقام مساء اليوم.

وإليكم جدول الدور ربع النهائي:

الجمعة 10 مارس:

سموحة 3-1 سبورتنج

طلائع الجيش 3-1 بتروجت

الاتحاد 0-3 الزمالك

الأهلي × الطيران (جارية)

السبت 11 مارس:

سبورتنج × سموحة (2 عصرا)

بتروجت × الجيش (4 عصرا)

الزمالك × الاتحاد (6 مساء)

الطيران × الأهلي (8 مساء)

وحال اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم الإثنين 13 مارس.

وتقام منافسات الدوري على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب بطريقة Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى قبل النهائي.

ولم يخسر الأهلي أي مباراة هذا الموسم بعد تحقيق الفوز في كافة المراحل السابقة التمهيدية والدور الأول وقبل النهائي بنظام المجموعة.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب الدوري.