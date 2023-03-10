كرة طائرة - سيدات الزمالك إلى نصف نهائي الكأس بالفوز على سبورتينج.. تعرف على المنافس

تغلب فريق الزمالك لسيدات الكرة الطائرة على سبورتينج في ربع نهائي كأس مصر.

وفازت سيدات الزمالك بنتيجة 3-0 في الأشواط.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 23/25 - 15/25 - 20/25

بذلك يتأهل الأبيض لمواجهة الصيد والذي فاز على سموحة بنتيجة 3-1 في الأشواط.

على الجانب الآخر يلعب الأهلي أمام هليوبوليس.

والفائز منهما سيلتقي بالفائز من المباراة الأخيرة بين وادي دجلة والشمس.

وتنطلق هذه المباراة الأخيرة في التاسعة مساء.

وكان الزمالك قد بلغ ربع النهائي بالفوز على دلفي بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما الأهلي فتأهل إلى الدور ذاته بالفوز على أصحاب الجياد بنفس النتيجة، في المباراة التي شهدت مشاركة دعاء محمد للمرة الأولى بعد انتهاء مدة الإيقاف التي بلغت 4 أشهر.