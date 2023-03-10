كرة سلة - الاتحاد يتصدر مؤقتا بالفوز على الزمالك.. ترتيب دوري السوبر قبل مباراة الأهلي

تغلب الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 75-72 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعة في دوري السوبر لكرة السلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على الاتحاد بنتيجة 33-31.

بينما انتهى الشوط الثاني بالتعادل 65-65، ليفوز الاتحاد في الشوط الإضافي.

وتغلب المصرية للاتصالات على مصر للتأمين بنتيجة 73-50.

أيضا فاز سموحة على طلائع الجيش بنتيجة 74-49.

بذلك تتبقى مباراة واحدة في الجولة، بين الأهلي والجزيرة في الثامنة والنصف مساء.

وإليكم ترتيب الجولة الـ 13 في دوري السوبر (قبل المباراة الأخيرة بين الأهلي والجزيرة)

1- الاتحاد السكندري 25 نقطة

2- الأهلي 24 نقطة

3- الزمالك 21 نقطة

4- الجزيرة 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصرية للاتصالات 16 نقطة

8- مصر للتأمين 14 نقطة

وبذلك حسم مصر للتأمين وجوده في المركز الثامن، ليلعب في ربع النهائي ضد صاحب المركز الأول.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وإليكم مباريات الجولة الأخيرة التي تقام يوم الإثنين 13 مارس:

الاتحاد × الأهلي

مصر للتأمين × سموحة

الجزيرة × طلائع الجيش

الزمالك × المصرية للاتصالات

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع، ويلعب الثالث ضد السادس، والرابع ضد الخامس.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.