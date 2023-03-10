كرة سلة - الاتحاد يتصدر مؤقتا بالفوز على الزمالك.. ترتيب دوري السوبر قبل مباراة الأهلي

الجمعة، 10 مارس 2023 - 20:24

كتب : محمد سمير

الزمالك - الاتحاد - كرة سلة

تغلب الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 75-72 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعة في دوري السوبر لكرة السلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على الاتحاد بنتيجة 33-31.

بينما انتهى الشوط الثاني بالتعادل 65-65، ليفوز الاتحاد في الشوط الإضافي.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن إصابة محترفه.. ومدة الغياب كرة سلة - الأهلي يعلن تجديد تعاقد مؤمن خيري كرة سلة - الأهلي يواصل انتصاراته دون هزيمة في دوري السيدات.. وفوز صعب لسبورتنج كرة سلة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحافظ على العلامة الكاملة في دوري السوبر

وتغلب المصرية للاتصالات على مصر للتأمين بنتيجة 73-50.

أيضا فاز سموحة على طلائع الجيش بنتيجة 74-49.

بذلك تتبقى مباراة واحدة في الجولة، بين الأهلي والجزيرة في الثامنة والنصف مساء.

وإليكم ترتيب الجولة الـ 13 في دوري السوبر (قبل المباراة الأخيرة بين الأهلي والجزيرة)

1- الاتحاد السكندري 25 نقطة

2- الأهلي 24 نقطة

3- الزمالك 21 نقطة

4- الجزيرة 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصرية للاتصالات 16 نقطة

8- مصر للتأمين 14 نقطة

وبذلك حسم مصر للتأمين وجوده في المركز الثامن، ليلعب في ربع النهائي ضد صاحب المركز الأول.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وإليكم مباريات الجولة الأخيرة التي تقام يوم الإثنين 13 مارس:

الاتحاد × الأهلي

مصر للتأمين × سموحة

الجزيرة × طلائع الجيش

الزمالك × المصرية للاتصالات

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع، ويلعب الثالث ضد السادس، والرابع ضد الخامس.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

الزمالك الاتحاد السكندري دوري السوبر لكرة السلة الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - الرجال يكشف لـ في الجول كيف يتحرك الاتحاد في ملف المحترف كرة سلة - الأهلي يفوز في دوري السوبر قبل موقعة الاتحاد.. الترتيب وسيناريو وحيد لفقد الصدارة كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن إصابة محترفه.. ومدة الغياب كرة سلة - الأهلي يعلن تجديد تعاقد مؤمن خيري كرة سلة - الأهلي يواصل انتصاراته دون هزيمة في دوري السيدات.. وفوز صعب لسبورتنج كرة سلة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحافظ على العلامة الكاملة في دوري السوبر انتهت كرة سلة - الأهلي (74) - (59) الزمالك.. فوز جديد للأحمر سلة - عبد الرحمن نادر يعلن مشاركته مع مصر في كأس العالم
أخر الأخبار
عضو إدارة بلوزداد يكشف سبب تغيير ملعب مباراة الزمالك 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
أحمد عيد يوضح أسباب غنائه مع جمهور الزمالك خلال مباراة إنبي 33 دقيقة | الدوري المصري
100% مراوغات ناجحة.. ماذا قدم مرموش ضد يونيون برلين 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
علي فوزي: الهدف في الزمالك أو الأهلي له فرحة مختلفة ساعة | الكرة المصرية
رفيق كابو: كان يجب أن نفوز على الزمالك لتحسين موقف إنبي في الدوري ساعة | الكرة المصرية
مرموش يشارك في تعادل قاتل لـ فولفسبورج ضد يونيون برلين ساعة | الكرة الأوروبية
رخص التدريب وعقد الرعاية و"منتخب الظل".. 12 قرارا من اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: الإرهاق ضرب الزمالك أمام إنبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة