الفريق الثالث في الموسم.. كرم جابر مديرا فنيا لـ كفر الشيخ

سيخوض كرم جابر تجربته الثالثة كمدير فني خلال الموسم الحالي من منافسات دوري الدرجة الثانية.

وأعلن نادي كفر الشيخ تعيين كرم جابر مديرا فنيا خلفا لعبد الفتاح عبد الرازق، وتوليه تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبدأ كرم جابر الموسم مع نادي العبور ثم تولى تدريب المجد السكندري وسيخوض التجربة الثالثة مع كفر الشيخ.

ومن المقرر أن يبدا كرم جابر مهمته مع نادي كفر الشيخ، غدًا السبت، إذ سيقود التدريبات تحضيرا لمواجهة هلال مطروح.

ويلعب كفر الشيخ ضد هلال مطروح يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 22 من منافسات المجموعة الثالثة "مجموعة بحري".

ويحتل نادي كفر الشيخ المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن دكرنس متصدر ترتيب المجموعة.

إليكم جدول ترتيب مجموعة بحري بعد مرور 21 جولة