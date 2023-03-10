الرئيس السيسي يحضر نهائي بطولة كابيتانو مصر

الجمعة، 10 مارس 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حضور نهائي كابيتانو مصر

حضر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المباراة النهائية من بطولة برنامج كابيتانو مصر.

ولبى سيادة الرئيس الدعوة لحضور المباراة النهائية للبطولة في نسختها الأولى.

ويلتقي فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، مع فريق على أبو جريشة بقيادة محمد اليمانى في المباراة النهائية لبطولة كابيتانو مصر.

وشهد الحضور تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة لـ علي أبو جريشة أسطورة الكرة المصرية والإسماعيلي بالإضافة إلى ماجي الحلواني زوجة النجم الراحل حمادة إمام.

وظهر أيضا مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق ومدرب سموحة الحالي رفقة الرئيس، ويتولى منصب المستشار الفني لبرنامج كابيتانو مصر.

وأطلقت شبكة المتحدة برنامجها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب في كرة القدم المصرية.

وتذاع مباريات وأحداث البرنامج عبر قناة أون تايم سبورتس يومي الخميس والجمعة.

عبد الفتاح السيسي كابيتانو مصر
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