استدعاء حميد ماو لاعب المحلة لمنتخب تنزانيا

الجمعة، 10 مارس 2023 - 19:22

كتب : رضا السنباطي

حميد ماو لاعب غزل المحلة

تلقي نادي غزل المحلة خطابا من الاتحاد التنزاني لكرة القدم يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق.

يأتي ذلك لأجل الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري.

ويلعب منتخب تنزانيا مباراتين خلال التوقف الدولي أمام أوغندا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا، وهي البطولة المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

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ويخوض منتخب تنزانيا المباراة الأولى يوم 24 مارس في العاصمة الأوغندية كمبالا، والثانية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى الممتاز.

وتقام المباراة يوم الخميس 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ولعب حميد ماو لاعب خط الوسط 18 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم بقميص غزل المحلة.

وكان ماو -30 عاما- قد انتقل إلى المحلة قادما من الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر، في سبتمبر 2021.

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