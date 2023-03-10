الدرجة الثانية – صراع مشتعل على صدارة مجموعة القاهرة

اشتعل صراع صدارة ترتيب المجموعة الثانية (القاهرة – القناة) بعد نهاية منافسات الجولة 21 من دوري الدرجة الثانية.

وحافظ السكة الحديد على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 42 نقطة رغم الهزيمة أمام منتخب السويس 4-2.

فيما رفع زد رصيده إلى 42 نقطة أيضا بعد التعادل مع بورتو السويس بهدف لكل فريق.

ويأتي ودادي دجلة في المركز الثالث برصيد 41 نقطة خلف السكة الحديد وزد بفارق نقطو وحيدة.

بينما تعادل القناة أمام العبور بدون أهداف ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع.

وجاء ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 21 كالتالي: