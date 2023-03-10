مران الزمالك – تأهيل عبد الشافي وعمر جابر وعبد الله جمعة.. وفحوصات طبية لـ شيكابالا

واصل محمد عبد الشافي وعمر جابر وعبد الله جمعة التأهيل ضمن مران الزمالك اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

وواصل محمد عبد الشافي البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني، وأدى عبد الشافي جلسة علاجية وبعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم، في ظل معاناته من إصابة عبارة عن كدمة في الكاحل القدم تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة.

وأدى الثنائي عمر جابر وعبد الله جمعة تدريبات تأهيلية خاصة، حيث ركض حول الملعب بجانب أداء تدريبات تأهيلية أخرى، وفقا للبرنامج المخصص لهما من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

ويعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الأمامية، بينما يعاني عبد الله جمعة من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم تعرض لها قبل مواجهة الترجي التونسي الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة على إجراء فحوصات طبية بشكل متواصل لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، في ظل معاناته من نزلة برد قوية منذ أيام.

واطمأن الجهاز الفني للفريق على اللاعب، وتمنوا له التعافي والعودة سريعا للتدريبات، وطالبوه بأخذ القدر الكافي من الراحة والعلاج كي يتماثل للشفاء سريعا.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا راحة للاعب من المشاركة في التدريبات حتى يتعافى بشكل نهائي من نزلة البرد التي يعاني منها.

وخصص جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران وأدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني للفريق استعدادا للمباراة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأفضل في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

كما عقد البرتغالي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين في عدة أمور مهمة، وطالبهم بمواصلة العمل والتركيز بكل جدية لتحقيق الفوز في لقاء إنبي المقبل ومواصلة النتائج الإيجابية في كافة البطولات.

وأكد فيريرا على أهمية مباراة وضرورة لقاء الفريق البترولي، وشدد على ضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط في مشوار البطولة، مؤكدا ثقته في قدرات الجميع لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي يوم الأحد المقبل في الجولة 21 من الدوري وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا.