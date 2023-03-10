باريس سان جيرمان يعلن آخر تطورات إصابة نيمار

أعلن باريس سان جيرمان مساء اليوم الجمعة، آخر تطورات إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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وكشف النادي الفرنسي عن خضوعه نجمه البرازيلي لعملية جراحية ناجحة في الدوحة العاصمة القطرية عقب إصابته في الكاحل.

وقال سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي: " تم إجراء عملية جراحية ناجحة لنيمار جونيور في وقت متأخر من صباح اليوم في مستشفى سبيتار في الدوحة".

وأضاف "سيتبع اللاعب الآن بروتوكول الراحة والعلاج".

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب البرازيلي لمدة تتراوح بين 3 إلى أربعة أشهر.

وكان باريس سان جيرما قد أصدر بيانا في وقت سابق أعلن خلاله تعرض نيمار للإصابة في الكاحل. (طالع التفاصيل)

وتعرض نيمار للإصابة أمام ليل ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الفرنسي والتي غادر فيها الملعب بعد 51 دقيقة.

وسجل نيمار 18 هدفا وصنع 17 آخرين في 29 مباراة لعبها مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم.

وانتقل ابن الـ31 عاما لصفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 ليسجل 118 هدفا ويصنع 77 آخرين في 173 مباراة مع الفريق الفرنسي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر الذهاب في فرنسا بهدف دون مقابل.