أمم إفريقيا للشباب - بمشاركة كريستو.. تونس تخسر مباراة المركز الثالث أمام نيجيريا

الجمعة، 10 مارس 2023 - 18:12

كتب : FilGoal

نيجيريا - أمم إفريقيا للشباب

حقق منتخب نيجيريا فوزا كبيرا على تونس بأربعة أهداف دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وشهدت المباراة مشاركة محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي مع منتخب تونس.

سجل إبراهيم محمد الهدف الأول في الدقيقة 9، وأضاف أحمد عبد الله الهدف الثاني في الدقيقة 46.

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وسجل صنداي جودي الهدف الثالث في الدقيقة 48، ثم الرابع في الدقيقة 90.

وتأهل منتخب نيجيريا من المجموعة الأولى رفقة السنغال، حيث خرج منها مصر وموزمبيق.

فيما تأهل منتخب تونس من المجموعة الثالثة رفقة بنين وجامبيا، وخرج منتخب زامبيا.

منتخب نيجيريا اجتاز أوغندا بهدف دون رد في ربع النهائي، فيما تغلب منتخب تونس على الكونغو بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

هنا ضمن تونس ونيجيريا التأهل إلى كأس العالم للشباب مع السنغال وجامبيا، ببلوغ نصف النهائي.

وفاز منتخب السنغال على تونس بنتيجة 3-0، فيما سقط منتخب نيجيريا أمام جامبيا بهدف دون رد.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليه غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).

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