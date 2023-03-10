نابولي يبسط سيطرته.. كفاراستخيليا أفضل لاعب في شهر فبراير من الدوري الإيطالي

فاز الجورجي خيفيتشا كفاراستخيليا لاعب نابولي بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير من الدوري الإيطالي.

وحاز الجناح الأيسر الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم بعدما حصدها من قبل في شهر أغسطس الماضي.

وتألق الجورجي في شهر فبراير إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفا في 4 مباريات ضد سبيزيا وكريمونيسي وساسولو وإمبولي.

وأصبح خيفيتشا سابع لاعب يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي مرتين كأكثر من حصدها بعد كل من هاكان تشالهان أوجلو وأليخاندرو جوميز وروسلان مالينوفسكي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وفيكتور أوسيمين وكريستيانو رونالدو.

ويواصل نابولي بسط سيطرته على الجوائز الفردية الموسم الجاري في الدوري الإيطالي.

على مستوى المدربين فاز لوتشيانو سباليتي مدرب البارتينوبي بجائزة أفضل مدرب في الشهر مرتين.

فيما حصد لاعبو نابولي الجائزة 4 مرات من 6 بواقع مرتين للجورجي والنيجيري أوسيمين والكوري الجنوبي كيم مين جاي.

وسبق أن فاز رافائيل لياو جناح ميلان بجائزة الأفضل في أكتوبر الماضي وتبعه مويس كين مهاجم يوفنتوس في الشهر التالي.

ويعد نابولي أكثر من فاز لاعبيه بالجائزة بشكل عام منذ بداية موسم 2019-2020 برصيد 7 جوائز فردية يليه أتالانتا برصيد 5 جوائز.

ويمر الجناح البالغ 22 عاما بموسم رائع منذ انضمامه إذ سجل 12 هدفا وصنع 15 في جميع المسابقات.

ويمضي نابولي موسمه بقوة إذ يتصدر ترتيب المسابقة بفارق 15 نقطة عن إنتر الثاني بعد مرور 15 جولة، وبات على مقربة من الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.