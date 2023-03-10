الدرجة الثانية - نتائج مثيرة في باقي منافسات الجولة 21

الجمعة، 10 مارس 2023 - 17:57

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة 21 من مجموعة القاهرة من الدرجة الثانية بالإضافة لمواجهتين ضمن منافسات مجموعة الصعيد.

وفاز منتخب السويس على السكة الحديد بنتيجة 4-2 ضمن الجولة 20 من المجموعة الثانية (القاهرة – القناة).

فيما فاز كهرباء الإسماعيلية على الإعلاميين بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة زد أمام بورتو السويس، فيما تعادل القناة أمام العبور سلبيا بدون أهداف.

كما حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الترسانة وإيسترن كومباني.

مجموعة الصعيد

في المقابل أقيمت اليوم مباراتين في منافسات المجموعة الأولى "مجموعة الصعيد".

وفاز المنيا على الفيوم بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 21 من منافسات الجولة 21.

فيما انتصر بترول أسيوط على ديروط بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة ذاتها.

الدرجة الثانية
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