كرة يد - دون خسارة حتى الآن.. سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في الدوري

الجمعة، 10 مارس 2023 - 17:50

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - الزمالك - كرة يد

انتصرت سيدات الأهلي على الزمالك ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة دوري كرة اليد.

وحققت سيدات الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 33-21 ضمن المرحلة قبل الختامية من دوري السيدات.

وتتصدر سيدات الأهلي الترتيب بدون خسارة، حيث يتأهل أول أربعة فرق للمرحلة الختامية.

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وتقام المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات بمشاركة ثمانية فرق.

ورفعت سيدات الأهلي رصيدهن إلى 29 نقطة في الصدارة، بينما يظل الزمالك رابعا برصيد 22 نقطة.

ويتأهل أول أربعة فرق من المرحلة الثانية إلى الدور النهائي لحسم اللقب على أن تختتم المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 21 مارس.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول ورصيده نقطتين بينما المركز الثاني 1.5 نقطة والثالث بنقطة واحدة وأخيرا الرابع بـ 0.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية من دوري عمومي السيدات خلال الفترة من 27 أبريل إلى 29 من الشهر نفسه، بنظام مجموعة من دور واحد بين الفرق الأربعة المتأهلة.

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