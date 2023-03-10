المنتخب الأولمبي يواجه السودان وديا استعدادا لزامبيا
الجمعة، 10 مارس 2023 - 16:29
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه على خوض المنتخب الأولمبي لمباراة ودية ضد السودان يوم 18 مارس المقبل.
وتأتي ودية السودان كاستعداد لمواجهة زامبيا ذهابا وإيابا خلال المسعكر المقبل.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة زامبيا في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وتؤهل أمم إفريقيا أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على فرصة لعب الملحق.
وكان منتخب مصر قد شارك في أولمبياد 2020 بطوكيو وخرج في ربع النهائي بعد مواجهة البرازيل.
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