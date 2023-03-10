مؤتمر أنشيلوتي - إجابة مثيرة تخص مبابي.. وموقف بنزيمة من مباراة ليفربول

الجمعة، 10 مارس 2023 - 14:49

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن موقف الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة وفيرلان ميندي من مباراة ليفربول.

ويستقبل ريال مدريد نظيره إسبانيول غدا السبت في ملعب سانتياجو برنابيو، قبل أن يواجه ليفربول مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت وقائع المؤتمر الصحفي كالآتي:

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ما هي إصابة بنزيمة؟

"كريم يعاني من كدمة في كاحل القدم، لم يستطع التدرب مع المجموعة، لكنه سيكون متواجدًا في مباراة الأربعاء (أمام ليفربول)".

هل ستكون الجولات المقبلة حاسمة؟

"نحن في مرحلة مهمة من الموسم لأننا نريد الوصول للكلاسيكو في وضع جيد، يجب أن نفوز غدًا وأن نمر بعدها إلى ربع النهائي".

كيف يؤثر غياب بنزيمة على خطط الفريق؟

"سيؤثر علينا غيابه دون شك. الموسم الماضي سجل الكثير من الأهداف، ونأمل أن يساعدنا في النصف الثاني لهذا الموسم، سيكون مهما لنا، وغيابه غدًا أمر وارد الحدوث".

كيف سيتم توظيف رودريجو؟

"سيكون رودريجو المهاجم الصريح في مباراة الغد".

وما هو مركز كامافينجا غدًا؟

"كامافينجا بالنسبة لي لاعب وسط، سيشارك كظهير أيسر فقط في حالات الطوارئ".

كيف حال بنزيمة؟

"حالته المعنوية جيدة مثل بقية اللاعبين. نعتقد أننا قادرين على تقديم الكثير في الدوري والكأس ودوري الأبطال".

هل ألفارو رودريجيز جاهز ليكون أساسيًا في الهجوم؟

"نعم. لا يمتلك الخبرة، ولكن الخبرة لا يمتلكها أحد عندما يبدأ. لديه الجودة ليلعب أساسيًا، نعم".

هل سيلعب رودريجو كمهاجم متأخر؟

"يجب أن يلعب حيث يحتاجه الفريق، أحيانًا نفضّل أن يلعب على الجناح وأحيانًا بين الخطوط. إنه لاعب مميز للغاية ويجب أن نستفيد من ذلك".

هل تتمنى أن يوقع مبابي لـ ريال مدريد؟

"يمكنك أن تسألني هذا السؤال اليوم، أو بعد 3 أشهر، أو بعد أسبوعين… ولن أجيبه أبدًا".

وما مستقبل بنزيمة؟

"أرى بوضوح ما سيحدث مع بنزيمة العام المقبل، لكني لست ساحرًا".

هل تحسن دفاع الفريق؟

"أحيانًا يفشل المهاجمون في التسجيل، لكن جودتهم تظل حاضرة. الجانب الدفاعي مهم للغاية".

إسبانيول حصد نقاط أمام أتليتكو مدريد وبرشلونة، كيف ترى ذلك؟

"إنه فريق يقاتل لأجل شيء، لديه الحافز، تنتظرنا مباراة قوية وبمساحات ضيقة، ويمتلكون خوسيلو وهو خطير للغاية في ألعاب الهواء".

هل زادت الشكوك بعد 3 مباريات متتالية دون فوز؟ هل يذكرك ذلك بـ 2015؟

"لا أحتاج إلى العودة إلى 2015، هذا يحدث كل عام، هناك لحظات صعبة وتأتي معها الانتقادات، حدث هذا العام الماضي بعد الخسارة أمام برشلونة، وأيضًا في إيفرتون، هذا هو عملي والأمر طبيعي".

كيف يستعيد ريال مدريد مستواه؟

"بالفوز غدًا السبت، ويوم الأربعاء، ويوم الأحد، إنها الطريقة الأكثر بساطة".

كيف حال ميندي؟

"لقد تعافى، سيتدرب مع الفريق يوم الأحد ليكون جاهزًا لمباراة ليفربول".

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، ويسعى إلى تقليص الفارق مؤقتًا إلى 6 نقاط مع برشلونة الذي يلعب أمام أتليتك بلباو الأحد.

ريال مدريد إسبانيول أنشيلوتي الدوري الإسباني
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