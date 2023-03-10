أحمد الشيخ ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية التشيكي

انتقل أحمد الشيخ لاعب الأهلي وبيراميدز والمصري السابق إلى فريق فياجيم بريبرام التشيكي بشكل رسمي.

أحمد الشيخ النادي : بيبرام

ونشر الفريق التشيكي مقطع فيديو دعائي للإعلان عن ضم اللاعب المصري.

فريق بريبرام يلعب في دوري الدرجة الثانية في التشيك.

ويحتل بريبرام صدارة دوري الدرجة الثانية التشيكي برصيد 31 نقطة وبفارق الأهداف عن ليسين صاحب المركز الثاني.

ويصعد أول فريق في جدول الترتيب بنهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى مباشرة، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني والثالث في ملحق للتأهل.

المحطة الأخيرة للشيخ قبل الانضمام لبيربرام كانت مع المصري قبل أن يفسخ عقده بالتراضي خلال شهر يناير الماضي.

وشارك صاحب الـ 30 عاما مع المصري خلال الموسم الحالي قبل فسخ تقاعده في 11 مباراة وسجل هدف وصنع آخر.