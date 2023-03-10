رافينيا: أحاول تجنب التفكير في أن الدوري قد حسم.. وسأساعد الفريق حتى لو لعبت كحارس مرمى

شدد رافينيا لاعب برشلونة على أنه يحاول عدم التفكير في أن الدوري الإسباني قد تم حسمه لصالح فريقه.

رافينيا النادي : برشلونة برشلونة

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وقال رافينيا عبر راديو كاتالونيا: "يوجد حالة من التفاؤل في الفريق، المباريات الأخيرة لم تسير بشكل جيد جدا ولكننا نحظى بموسم جيد وأرى سعادة كبيرة في غرف خلع الملابس لأننا نتصدر الدوري وإذا كان هناك أي شخص غير متحمس لذلك الأمر يجب عليه ألا يتواجد هنا".

وتابع "أحاول تجنب التفكير في أن الدوري قد حسم لأن الأمور في كرة القدم قد تذهب في طريق سيء لذلك يجب أن نفكر في وجود العديد من المباريات المتبقية والأمر يعتمد علينا أن نستمر في التركيز في المتبقي".

وواصل "المباراتان الأخيرتان كان من الممكن أن يذهبان في طريق سيء ولكننا حققنا الفوز وهو أهم شيء بالنسبة للجميع، علينا أن نتحسن ولكن لعب مباراة كل 3 أيام أمر ثقيل قليلا والأسبوع الذي حصلنا عليه كان مهما من أجل الراحة والاستشفاء وفي التدريبات أرى أننا بحاجة إلى الراحة لنعود أفضل".

وتحدث رافينيا عن طموحاته مع برشلونة قائلا: "أنا غير راضي تماما، في بداية الموسم أكتب الأرقام التي أريد الوصول إليها في ورقة وعند انضمامي لبرشلونة وضعت تسجيل 10 أهداف وصناعة 10 آخرين والآن أنا قريب من هدفي لأنني سجلت 8 أهداف وصنعت 9 ولكن لازلت غير راضي لأنني أريد فعل المزيد والمزيد".

واستمر "أنا أحلل أدائي بطريقة مهووسة وفي الكثير من المباريات أفكر فيما حدث وأحاول دائما الوصول إلى أعلى ملاحظة وأفكر في أن الموسم كان من الممكن أن يكون أفضل بغض النظر عن النتائج".

وتحدث رافينيا عن شعوره بالغضب عند استبداله قائلا: "تشافي كان لاعبا وأنا واثق أنه قد فهم الأمر إلى حد ما لقد شعرت بالضغب لأننا كنا متعادلين وأنا أردت أن أكون في الملعب الملعب لمساعدة الفريق، أحيانا اللاعبين يمكن أن يشعرون بالغضب بسبب الرغبة في تحقيق الفوز ولكن يجب ألا نبالغ وأنا تجاوزت الحد قليلا".

وأضاف "بالطبع أحب أن أسدد ركلات الجزاء وكنت أتدرب عليهم منذ وجودي في فيتوريا جيماريش والمدرب هو من يحدد اللاعب الذي سيسدد وهناك قائمة محددة وأنا في الترتيب الثاني ضد فالنسيا ولكن كان من المهم أن يسدد فيران ترويس أيضا ويسجل".

ووأتم "لم ألعب على الجانب الأيسر منذ خمس سنوات تقريبا واعتدت على اللعب في اليمين والمشكلة هي عند انضمامك لفريق جديد من المهم أن تلعب في مركزك وتتأقلم وتلعب بشكل جيد ولكن أنا تحدثت مع الفريق وأخبرته إنه إذا وضعني على الجانب الأيسر فأنا أود أن استمرفي مساعدة الفريق حتى لو لعبت كحارس مرمى.

رافينيا انضم لبرشلونة في بداية الموسم الحالي قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي.

صاحب الـ 26 عاما شارك مع برشلونة في 36 مباراة حتى الآن وخلالهم سجل 8 أهداف وصنع 9.