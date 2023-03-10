دي يونج: لم أغير رأيي بشأن استمراري في برشلونة.. والثلاثية المحلية ستكون إنجازا هائلا

عبّر فرينكي دي يونج لاعب برشلونة عن سعادته بالاستمرار في صفوف الفريق.

وتحدث دي يونج عبر إذاعة "راك 1" الكتالونية وأبدى رأيه في خروج أوروبا المتكرر من المسابقات الأوروبية.

وقال دي يونج: "تحليت دومًا بالهدوء لأني أردت المواصلة في برشلونة ولم أغيّر رأيي. حلمي دائمًا كان اللعب لـ برشلونة ولم أغيّر رأيي. أود النجاح في برشلونة وأود المواصلة هنا".

وأضاف: "اللعب بأربعة لاعبين في وسط الملعب يفيدني، وفوق ذلك ألعب في عمق وسط الملعب وهذا يريحني أكثر. كما أمتلك حرية أكبر في التحرك نحو الأمام وتجاوز الخطوط".

وأكمل: "بوسكيتس يساعدني كثيرًا لأنه ينقل لي الطمأنينة. إنه لاعب يمكن ائتمانه على الكرة، ودفاعيًا هو أفضل مما يعتقد الكثير من الناس".

وأشار: "لم أفز بالدوري الإسباني أبدًا، إنه عامي الرابع مع برشلونة وهي أقرب مرة نكون فيها للقب الدوري. أود الفوز بهذا الدوري، إنه الهدف الذي نسعى لتحقيقه".

وشدد: "مباراة أتليتك بلباو معقدة، قبل الحديث عن الكلاسيكو يجب أن نحذر أمام بلباو. لو فزنا بالمباراتين فسنقطع خطوة كبيرة، ولكن ذلك لن يعني فوزنا باللقب بشكلٍ مؤكد حتى تنتهي المسابقة".

وأوضح: "بوسكيتس يتحلى بكثير من الجودة والخبرة. إنه القائد وأتمنى أن يواصل العام المقبل، لكن القرار يرجع له".

وأكد: "لو فزنا بكل الألقاب المحلية الثلاثة في إسبانيا، فسيكون موسمًا غير عادي لأننا وقتها سنكون قد تفوقنا على أندية كبيرة مثل ريال مدريد وأتليتكو مدريد. لكن يجب علينا أن نظهر بشكلٍ أفضل في أوروبا، ندرك ذلك بالفعل".

وأتم: "كنت أنتظر الذهاب أبعد في دوري أبطال أوروبا لكن آخر نسختين سار الأمر بشكل أسوأ، لم نمر من دور المجموعات وسقطنا أيضًا في الدوري الأوروبي، يجب أن نظهر بشكل أفضل عطفًا على القائمة التي نمتلكها. كان خطأنا وننتظر الآن العام المقبل".

وانضم دي يونج إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 86 مليون يورو قادما من أياكس أمستردام.

وخاض دي يونج 172 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 19.