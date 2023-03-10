ميكالي: مشروع مصر لمس قلبي.. رفضت عرضا من منتخب أول للقدوم

كشف روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن أسباب قبوله عرض الفراعنة.

ويقود ميكالي منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وقال ميكالي عبر قناة المحور: "عندما تلقيت عرض منتخب مصر الأولمبي كنت سعيدا للغاية والمشروع لمس قلبي لأني كنت أحلم باللعب في الأولمبياد مجددا ومحاولة الفوز بميدالية".

وأضاف: "أرى أن منتخب مصر قادر على تحقيق شيء، أحب اللاعب المصري وأعتقد أنه ببعض التغييرات في مسابقة الدوري يمكن أن نصنع منتخبا أقوى بكثير".

وشدد: "اللاعب المصري في العموم لديه قدرة استيعاب عالية".

وتابع: "جهازي الفني تحمس للفكرة عندما عرضتها عليهم، محلل الأداء والمعد البدني كانا يعملان بالفعل في فريقين آخرين، ورحلا ليحضران معي إلى مصر".

وكشف: "تلقينا عرضا لقيادة منتخب أول قبل عرض مصر، لكن مشروع المنتخب الأولمبي لمس قلبي وجعلني أوافق".

وتلعب مصر ذهابا وإياب أمام زامبيا الشهر الجاري بحثا عن مقعد في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 في المغرب.

وتؤهل أمم إفريقيا أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على فرصة لعب الملحق.

وسبق لـ ميكالي تحقيق الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد رفقة بلاده البرازيل في 2016، وهو أول تتويج كروي في تاريخ راقصي السامبا بالأولمبياد.