ميكالي: مشروع مصر لمس قلبي.. رفضت عرضا من منتخب أول للقدوم

الجمعة، 10 مارس 2023 - 11:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي - ميكالي

كشف روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن أسباب قبوله عرض الفراعنة.

ويقود ميكالي منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وقال ميكالي عبر قناة المحور: "عندما تلقيت عرض منتخب مصر الأولمبي كنت سعيدا للغاية والمشروع لمس قلبي لأني كنت أحلم باللعب في الأولمبياد مجددا ومحاولة الفوز بميدالية".

وأضاف: "أرى أن منتخب مصر قادر على تحقيق شيء، أحب اللاعب المصري وأعتقد أنه ببعض التغييرات في مسابقة الدوري يمكن أن نصنع منتخبا أقوى بكثير".

وشدد: "اللاعب المصري في العموم لديه قدرة استيعاب عالية".

وتابع: "جهازي الفني تحمس للفكرة عندما عرضتها عليهم، محلل الأداء والمعد البدني كانا يعملان بالفعل في فريقين آخرين، ورحلا ليحضران معي إلى مصر".

وكشف: "تلقينا عرضا لقيادة منتخب أول قبل عرض مصر، لكن مشروع المنتخب الأولمبي لمس قلبي وجعلني أوافق".

وتلعب مصر ذهابا وإياب أمام زامبيا الشهر الجاري بحثا عن مقعد في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 في المغرب.

وتؤهل أمم إفريقيا أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على فرصة لعب الملحق.

وسبق لـ ميكالي تحقيق الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد رفقة بلاده البرازيل في 2016، وهو أول تتويج كروي في تاريخ راقصي السامبا بالأولمبياد.

ميكالي مصر منتخب مصر منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
تعديل موعد مباراة الإياب بين مصر الأولمبي وزامبيا في تصفيات الأولمبياد خبر في الجول - موعد تجمع منتخب مصر لمواجهتي مالاوي مصر في المجموعة الأولى للشرق الأوسط لتصفيات كأس العالم في لعبة فيفا 2023 غياب تريزيجيه والنني وعودة مرسي.. فيتوريا يعلن أسماء المحترفين لمباراتي مالاوي ماذا قال فيتوريا بعد ثنائية صلاح التاريخية أمام مانشستر يونايتد تحديد موعد معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا للقاء زامبيا رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يصل للهدف رقم 300 مع الأندية ومنتخب مصر أفضل لاعب وحارس ومدرب.. كيف جاءت اختيارات روي فيتوريا في جوائز الأفضل؟
أخر الأخبار
دي يونج: لم أغير رأيي بشأن استمراري في برشلونة.. والثلاثية المحلية ستكون إنجازا هائلا 10 دقيقة | الدوري الإسباني
ريكاردو: أتوقع تأهل المريخ لربع النهائي.. ونعمل من أجل الفوز على الترجي والزمالك 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميكالي: مشروع مصر لمس قلبي.. رفضت عرضا من منتخب أول للقدوم 45 دقيقة | منتخب مصر
راموس يكشف حقيقة سب وإهانة باريس بعد الهزيمة أمام بايرن ساعة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الجمعة 10 مارس 2023 والقنوات الناقلة - تونس لأجل البرونزية.. وإنتر في إيطاليا ساعة | الكرة الإفريقية
راشفورد: ليلة ليفربول باتت من الماضي.. الآن يجب أن نمضي قدما 10 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر نونو سانتو: توقعت سيناريو الفوز على النصر 11 ساعة | السعودية
دوري المؤتمر الأوروبي - فوز وست هام وفيورنتينا.. تعرف على نتائج ذهاب دور الـ 16 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 3 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 4 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ