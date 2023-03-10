راموس يكشف حقيقة سب وإهانة باريس بعد الهزيمة أمام بايرن

الجمعة، 10 مارس 2023 - 10:49

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

سيرخيو راموس باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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