راموس يكشف حقيقة سب وإهانة باريس بعد الهزيمة أمام بايرن

ريال مدريد يعترض على قرار تعويض جماهير نهائي دوري الأبطال بباريس

نجم بايرن يكشف ما حدث حين طلب قميص ميسي

مدرب سان جيرمان: تلقينا هدفا غبيا أمام بايرن

ريتشارليسون يفتح النار على كونتي: لا أفهم قراره.. أنا لست أحمقا وما يحدث معي مقرف

ناجلزمان: لاعبو بايرن لم ينفذوا التعليمات في الشوط الأول لكننا نستحق الفوز

حارس بايرن: سأرسل شاحنة مليئة بالشوكولاتة السويسرية إلى دي ليخت

مبابي: مستقبلي مع سان جيرمان؟ تركيزي فقط على الموسم الحالي

مولر: الأمور تسير على ما يرام دائما أمام ميسي.. مشكلتنا كانت في رونالدو