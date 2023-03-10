راموس يكشف حقيقة سب وإهانة باريس بعد الهزيمة أمام بايرن
الجمعة، 10 مارس 2023 - 10:49
كتب : FilGoal
نرشح لكم
ريال مدريد يعترض على قرار تعويض جماهير نهائي دوري الأبطال بباريس نجم بايرن يكشف ما حدث حين طلب قميص ميسي مدرب سان جيرمان: تلقينا هدفا غبيا أمام بايرن ريتشارليسون يفتح النار على كونتي: لا أفهم قراره.. أنا لست أحمقا وما يحدث معي مقرف ناجلزمان: لاعبو بايرن لم ينفذوا التعليمات في الشوط الأول لكننا نستحق الفوز حارس بايرن: سأرسل شاحنة مليئة بالشوكولاتة السويسرية إلى دي ليخت مبابي: مستقبلي مع سان جيرمان؟ تركيزي فقط على الموسم الحالي مولر: الأمور تسير على ما يرام دائما أمام ميسي.. مشكلتنا كانت في رونالدو