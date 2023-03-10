راشفورد: ليلة ليفربول باتت من الماضي.. الآن يجب أن نمضي قدما

الجمعة، 10 مارس 2023 - 00:57

كتب : FilGoal

هدف راشفورد

أبدى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد سعادته بفوز الفريق على ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وقال راشفورد في تصريحاته لـ بي تي سبورت: "من المهم دائما أن نفوز في المباراة التالية للخسارة، فهذا هو الطريق الوحيد للعودة واستعادة الزخم".

وأضاف "دائما ما نحاول أن نبدأ بسرعة والتسجيل يساعدنا على ذلك. دافعنا جيدا في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني فُتحت مساحات أكثر من المتوقع في ظل نهاية الأول بالتعادل 1-1".

أخبار متعلقة:
أثليتك: المغرب سيكون بديل أوكرانيا مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 بتشكيل السباعية.. مانشستر يونايتد يضرب بيتيس برباعية في الدوري الأوروبي رونالدو: نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة من الاتحاد ومن غيره في الدوري الأوروبي.. دي ماريا يقود يوفنتوس لفوز صعب على فرايبورج

وأوضح "فيجورست سجل هدفه الأول في أولد ترافورد وهو ينال السعادة من ذلك، فهو يعمل بكل جهده ولكنه بالتأكيد يريد التسجيل".

واختتم "الخسارة أمام ليفربول كانت خطوة للوراء ولكن يجب أن نبني عليها. لا يجب أن نركز على ما حدث في ليلة الأحد لأنها من الماضي ولا يمكننا تغييرها ويجب أن نواصل المضي قدما".

سحق مانشستر يونايتد ضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

سجل للشياطين الحمر ماركوس راشفورد في الدقيقة 6، وتعادل أيوزي بيريز لريال بيتيس في الدقيقة 32، قبل أن ينقض أنتوني وبرونو فيرنانديز وفاوت فيجورست في الدقائق 52 و58 و82 على الترتيب.

بذلك يحسم يونايتد الموقعة الأولى، وينتفض مباشرة بعد خسارته المذلة على يد غريمه ليفربول بسبعة أهداف دون رد يوم الأحد الماضي.

ولعب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بنفس التشكيل الذي خاض مباراة ليفربول، بوجود دافيد دي خيا في حراسة المرمى، وديوجو دالوت ورافاييل فاران وليساندرو مارتينيز ولوك شو في الدفاع، وكاسيميرو وفريد في الوسط أمامهما أنتوني وبرونو فيرنانديز وماركوس راشفورد، تحت فاوت فيجورست كمهاجم وحيد.

ماركوس راشفورد الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد ريال بيتيس
نرشح لكم
دوري المؤتمر الأوروبي - فوز وست هام وفيورنتينا.. تعرف على نتائج ذهاب دور الـ 16 مورينيو يستخدم بايرن ميونيخ للتهكم على تغييراته أثليتك: المغرب سيكون بديل أوكرانيا مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 بتشكيل السباعية.. مانشستر يونايتد يضرب بيتيس برباعية في الدوري الأوروبي ومن غيره في الدوري الأوروبي.. دي ماريا يقود يوفنتوس لفوز صعب على فرايبورج مدير يوفنتوس: استعادة النقاط المفقودة؟ نطالب بهذا المستند وسننتظر العدالة أرتيتا: قدمنا الكرات للاعبي سبورتنج لشبونة.. وسنكون أفضل في ملعبنا لشبونة وأرسنال يتعادلان في مباراة مجنونة
أخر الأخبار
راشفورد: ليلة ليفربول باتت من الماضي.. الآن يجب أن نمضي قدما 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر نونو سانتو: توقعت سيناريو الفوز على النصر 54 دقيقة | السعودية
دوري المؤتمر الأوروبي - فوز وست هام وفيورنتينا.. تعرف على نتائج ذهاب دور الـ 16 ساعة | الكرة الأوروبية
مورينيو يستخدم بايرن ميونيخ للتهكم على تغييراته ساعة | الكرة الأوروبية
أثليتك: المغرب سيكون بديل أوكرانيا مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 ساعة | الكرة الإفريقية
بتشكيل السباعية.. مانشستر يونايتد يضرب بيتيس برباعية في الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
رونالدو: نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة من الاتحاد ساعة | السعودية
ومن غيره في الدوري الأوروبي.. دي ماريا يقود يوفنتوس لفوز صعب على فرايبورج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 3 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل