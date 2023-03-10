راشفورد: ليلة ليفربول باتت من الماضي.. الآن يجب أن نمضي قدما

أبدى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد سعادته بفوز الفريق على ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وقال راشفورد في تصريحاته لـ بي تي سبورت: "من المهم دائما أن نفوز في المباراة التالية للخسارة، فهذا هو الطريق الوحيد للعودة واستعادة الزخم".

وأضاف "دائما ما نحاول أن نبدأ بسرعة والتسجيل يساعدنا على ذلك. دافعنا جيدا في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني فُتحت مساحات أكثر من المتوقع في ظل نهاية الأول بالتعادل 1-1".

وأوضح "فيجورست سجل هدفه الأول في أولد ترافورد وهو ينال السعادة من ذلك، فهو يعمل بكل جهده ولكنه بالتأكيد يريد التسجيل".

واختتم "الخسارة أمام ليفربول كانت خطوة للوراء ولكن يجب أن نبني عليها. لا يجب أن نركز على ما حدث في ليلة الأحد لأنها من الماضي ولا يمكننا تغييرها ويجب أن نواصل المضي قدما".

سحق مانشستر يونايتد ضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

سجل للشياطين الحمر ماركوس راشفورد في الدقيقة 6، وتعادل أيوزي بيريز لريال بيتيس في الدقيقة 32، قبل أن ينقض أنتوني وبرونو فيرنانديز وفاوت فيجورست في الدقائق 52 و58 و82 على الترتيب.

بذلك يحسم يونايتد الموقعة الأولى، وينتفض مباشرة بعد خسارته المذلة على يد غريمه ليفربول بسبعة أهداف دون رد يوم الأحد الماضي.

ولعب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بنفس التشكيل الذي خاض مباراة ليفربول، بوجود دافيد دي خيا في حراسة المرمى، وديوجو دالوت ورافاييل فاران وليساندرو مارتينيز ولوك شو في الدفاع، وكاسيميرو وفريد في الوسط أمامهما أنتوني وبرونو فيرنانديز وماركوس راشفورد، تحت فاوت فيجورست كمهاجم وحيد.