مؤتمر نونو سانتو: توقعت سيناريو الفوز على النصر

الجمعة، 10 مارس 2023 - 00:52

كتب : FilGoal

نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنام

كشف البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جده عن توقعه سيناريو مباراة فريقه ضد النصر في كلاسيكو الدوري السعودي.

وفاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

انفرد اتحاد جدة بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي عقب الفوز على النصر.

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وقال سانتو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " المباراة جاءت مثلما توقعت، واجهنا فريقا منظما ولم يعطينا المساحات، وشكل خطورة بالهجمات المرتدة، ولكن لاعبينا قدموا أداء رائع بالاستحواذ على الكرة والتريث في بناء الهجمات".

وشدد "الأجواء في ملعب الجوهرة كانت اليوم خيالية وساعدت الفريق بكل لحظات اللقاء، وهذا الاتصال بين اللاعبين والجمهور شي جدا جيد للفريق".

وأضاف "درسنا فريق النصر جيدا، وحصلنا على معلومات تفيد بأنه سوف يلعب بـ 3 قلوب دفاع، لذا كنا مستعدين لذلك".

وتابع "الثناء يستحقه اللاعبين وليس أنا، وذكرت للاعبين أنا المبدأ الأساسي باللعب هو الدفاع والحفاظ على الشباك نظيفة".

وشارك الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في المباراة كاملة، فيما قاد كريستيانو رونالدو تشكيلة النصر.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.

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