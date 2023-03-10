مورينيو يستخدم بايرن ميونيخ للتهكم على تغييراته

الجمعة، 10 مارس 2023 - 00:27

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

سخر جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الإيطالي أثناء تحليله لتغيير على دكة بدلاء بايرن ميونيخ الألماني.

وتفوق روما على ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2-0 في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي سجلهما الشعراوي وماراش كومبولا.

وشارك ليوناردو سبيناتزولا على حساب الشعراوي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

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وقال مورينيو عقب نهاية اللقاء: "هذا تغيير استراتيجي وخيار فني، كان من الصعب الاختيار لأن لدي مهاجم واحد على الدكة، وأولا سولباكن غير متاح في القائمة الأوروبية".

وأضاف "أمام باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ لديه سيرجي جنابري وليروي ساني وساديو ماني على مقاعد البدلاء، واحد منهم فقط بالنسبة لي كافي، حينها كنت سأخرج ديبالا وربما كنا سنسجل هدفا آخر".

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وسجل الشعراوي 4 أهداف خلال 27 مباراة الموسم وسجل هدفه الأوروبي هذا الموسم.

وتأهل بايرن ميونيخ الألماني على حساب باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 3-0 في مجموع المباراتين.

ويستعد روما للقاء ساسولو في الجولة 26 من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

ثم سيحل ضيفا على ريال سوسيداد في ملعب أنيويتا في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

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