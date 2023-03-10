بتشكيل السباعية.. مانشستر يونايتد يضرب بيتيس برباعية في الدوري الأوروبي

سحق مانشستر يونايتد ضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

سجل للشياطين الحمر ماركوس راشفورد في الدقيقة 6، وتعادل أيوزي بيريز لريال بيتيس في الدقيقة 32، قبل أن ينقض أنتوني وبرونو فيرنانديز وفاوت فيجورست في الدقائق 52 و58 و82 على الترتيب.

بذلك يحسم يونايتد الموقعة الأولى، وينتفض مباشرة بعد خسارته المذلة على يد غريمه ليفربول بسبعة أهداف دون رد يوم الأحد الماضي.

ولعب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بنفس التشكيل الذي خاض مباراة ليفربول، بوجود دافيد دي خيا في حراسة المرمى، وديوجو دالوت ورافاييل فاران وليساندرو مارتينيز ولوك شو في الدفاع، وكاسيميرو وفريد في الوسط أمامهما أنتوني وبرونو فيرنانديز وماركوس راشفورد، تحت فاوت فيجورست كمهاجم وحيد.

راشفورد

سجل فاوت فيجورست هدفا مبكرا في الدقيقة 5 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة السادسة أتى الهدف الأول الصحيح هذه المرة بتسديدة رائعة من ماركوس راشفورد في أعلى الزاوية الضيقة للحارس التشيلي كلاوديو برافو.

الهدف كان رقم 26 لماركوس راشفورد في جميع المسابقات هذا الموسم، ليعادل حصيلته التهديفية الأفضل طوال مسيرته.

وفي الدقيقة 9 سدد فيجورست بالرأس تصدى لها برافو.

إهدار يساوي التعادل

وحاول فيجورست في الدقيقة 17 بكرة على الطائر مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 27 سدد أنتوني كرة علت العارضة، فيما حاول راشفورد في الدقيقة 29 ليتصدى برافو ويحول الكرة إلى ركنية.

الركنية وصلت إلى رافاييل فاران ليحولها بالرأس تجاه كاسيميرو الذي حاول التسديد عكس وضعية جسده ولكن أتت التسديدة بعيدة عن المرمى.

وأتى هدف التعادل في الدقيقة 32، بتسديدة من أيوزي بيريز على يمين دافيد دي خيا، بعد تمريرة من خوانمي.

وكاد بيريز أن يقتنص التقدم بتسديدة خطيرة أبعدها الدفاع في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

انتهت اللعبة

مع بداية الشوط الثاني أتى آرون وان بيساكا بدلا من ديوجو دالوت في صفوف الشياطين الحمر.

وسجل أنتوني الهدف الثاني في الدقيقة 53 بتسديدته المعتادة بعد تمريرة من برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 58 سجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث برأسية قوية بعد عرضية من لوك شو.

وأتى سيرخيو كاناليس وأيتور روبيال بدلا من لويز هنريكي وخواكين في صفوف بيتيس بالدقيقة 60.

وفي الدقيقة 63 تلقى أنتوني تمريرة برونو وسدد ولكن الكرة مرت فوق العارضة.

وشهدت الدقيقة 66 خروج راشفورد وشو ونزول جادون سانشو وتيريل مالاسيا في صفوف يونايتد، فيما حل بورخا إجلسياس وأندريس خواردادو بدلا من أيوزي بيريز وجيدو رودريجيز على الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 71 سدد كاسيميرو ولكن مرت الكرة فوق العارضة، بينما سدد فيجورست في الدقيقة 76 لتصطدم الكرة بالدفاع.

وأتى ويليان خوسيه بدلا من خوانمي في الدقيقة 81.

وأخيرا سجل فيجورست رابع أهداف الفريق، وثاني أهدافه مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه له في يناير، بعد تمريرة من سكوت مكتوميناي في الدقيقة 82، الذي صنع الهدف فور نزوله بدلا من فريد.



























وتغلب إشبيلية الإسباني على فنربخشة التركي بهدفين دون رد، سجلهما خوان جوردان في الدقيقة 56 وإريك لاميلا في الدقيقة 85.

وتعادل فينورد الهولندي مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف لكل فريق، حيث تقدم ياروسلاف راكيتسكي للفريق الأوكراني بهدف في الدقيقة 79، وتعادل إزيكيل بولاودي في الدقيقة 88.